Com gol de Michel Bastos, Lyon supera Montpellier

Com gol do brasileiro Michel Bastos, o Lyon venceu o Montpellier por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, e se aproximou da zona de classificação para a Liga dos Campeões na tabela do Campeonato Francês, faltando três rodadas para o fim da competição.

O Lyon chegou aos 62 pontos, na quarta colocação, desbancando o Montpellier para o sexto lugar, com 60. Somente os três primeiros colocados garantem vaga na Liga. Com um jogo a menos, o Lyon segue longe dos líderes da tabela. O Olympique de Marselha tem 72 e é seguido do Auxerre, com 67, e do Lille, que tem 64.

O Bordeaux também venceu nesta rodada. Bateu o Toulouse por 1 a 0 e subiu para a quinta posição, com 60. O Lille garantiu o terceiro lugar, ao superar o Nancy por 3 a 1.

Completando a rodada, Boulogne e Nice empataram por 3 a 3, enquanto o Sochaux derrotou o Rennes por 2 a 1, fora de casa. O Lens goleou o Saint-Étienne por 4 a 1, enquanto Valenciennes e Lorient empataram sem gols.

adblock ativo