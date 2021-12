Com gol de Lucas, PSG goleia no Campeonato Francês

Esquecido pelo técnico Luiz Felipe Scolari na convocação da seleção brasileira anunciada no dia anterior, Lucas foi um dos destaques da vitória por 4 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Lorient, nesta sexta-feira, 1º, na abertura da 12ª rodada do Campeonato Francês. Ele marcou um gol e deu passe para outro, de Cavani - o uruguaio ainda fez mais um e Menez completou o placar.

Lucas vinha sendo chamado sempre por Felipão, mas ficou fora da lista da seleção para os amistosos de novembro contra Honduras e Chile. Assim, sua presença no grupo que disputará a Copa do Mundo de 2014 passa a ficar ameaçada. Para reverter tal situação, portanto, é preciso jogar bem pelo Paris Saint-Germain, o que o garoto de 21 anos conseguiu fazer nesta sexta.

Logo aos dois minutos de jogo no Estádio Parque dos Príncipes, Lucas recebeu cruzamento na área de Digné e, sem deixar a bola cair, acertou o chute para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, ele lançou a bola na cabeça do uruguaio Cavani, que ampliou para o time de Paris aos 43 - naquela altura, o dono da casa já vencia por 2 a 0, porque o francês Menez fez o segundo aos 39.

Substituído pelo argentino Lavezzi aos 31 minutos do segundo tempo, Lucas não pôde participar do segundo gol de Cavani na partida, que definiu a goleada por 4 a 0 aos 36. Assim, mesmo sem contar com o astro sueco Ibrahimovic, poupado por causa das dores no joelho esquerdo, o PSG ganhou fácil do Lorient e chegou aos 28 pontos, na liderança isolada do Campeonato Francês.

