A doce rotina de estar na frente na tabela de classificação do Campeonato Francês está de volta para o Paris Saint-Germain. Pelo menos por um dia. Nesta terça-feira, 20, na abertura da sexta rodada, o atual tetracampeão nacional recebeu o Dijon e venceu com tranquilidade por 3 a 0, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, e assumiu a liderança provisória da competição.

Estadão Conteúdo Com gol de Lucas, Paris Saint-Germain vence e assume ponta provisória do Francês

Com 13 pontos, o Paris Saint-Germain se igualou ao Monaco, que faz um ótimo início de temporada com quatro vitórias e um empate. Nesta quarta-feira, obrigatoriamente o clube de Paris deixará a ponta, já que o rival do Principado de Mônaco terá pela frente, fora de casa, o clássico do sul da França contra o Nice, também invicto, que está em quarto lugar com 11 pontos. O terceiro é o Toulouse, com a mesma pontuação após ganhar do Lille por 2 a 1, como visitante, nesta terça.

Em campo, depois de jogos complicados pela falta de entrosamento com o novo técnico - o espanhol Unai Emery, ex-Sevilla -, o Paris Saint-Germain já mostrou melhor forma nesta terça-feira. Contra um adversário mais fraco tecnicamente - o Dijon está na zona de rebaixamento, com quatro pontos -, o time da casa foi superior o tempo todo e conseguiu abrir dois gols de diferença no placar ainda no primeiro tempo.

Aos 14 minutos, em jogada pela ponta esquerda, o lateral brasileiro Maxwell tentou o cruzamento para a área e contou com a sorte de um desvio do zagueiro Adam Lang. A bola, então, encobriu o goleiro Baptiste Reynet e entrou no canto esquerdo. Aos 26, o lance que originou o segundo gol foi pela direita. Rabiot entrou na área e foi derrubado por Jordan Loties. O centroavante Edinson Cavani bateu com força no canto direito baixo da meta do Dijon para fazer o seu sexto tento no campeonato e empatar na artilharia com o francês Alexandre Lacazette, do Lyon.

Na segunda etapa, com paciência no toque de bola, o Paris Saint-Germain não permitiu qualquer reação do Dijon e fez o terceiro gol aos 23 minutos. Mias uma vez Maxwell esteve presente na jogada. Ele cruzou com perfeição da esquerda e encontrou o atacante brasileiro Lucas sozinho na pequena área. O ex-jogador do São Paulo subiu com estilo e cabeceou para o chão, tirando qualquer chance de defesa de Baptiste Reynet.

Nesta sexta-feira, 23, pela sétima rodada, o Paris Saint-Germain terá pela frente o Toulouse, fora de casa, em um duelo de times na ponta de cima da tabela de classificação. O Dijon tentará a reabilitação em casa contra o Rennes no sábado.

adblock ativo