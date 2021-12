Com gol de 'Lewa', Polônia arranca empate contra Espanha e embola Grupo E da Euro

Espanha e Polônia empataram em 1 a 1 neste sábado, 19, no estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, e as duas seleções vão lutar por vagas nas oitavas de final da Eurocopa na quarta-feira, 23, na última rodada da fase de grupos.

Álvaro Morata abriu o placar para a Espanha aos 26 minutos de jogo, mas Robert Lewandowski empatou de cabeça no início do segundo tempo (54). Com esse resultado os espanhóis ficaram na terceira posição do grupo E com 2 pontos, atrás da líder Suécia (4 pontos) e da segunda colocada Eslováquia (3), enquanto a Polônia é a lanterna do grupo mas manteve as esperanças com o ponto conquistado.

"Encontramos um adversário difícil, mas também tivemos chances de ganhar o jogo e nos faltou um pouco de sorte", afirmou à rede Telecinco o capitão da 'Roja', Jordi Alba, que se disse decpcionado.

O goleiro da Polônia, Wojciech Szczesny, acreditou que sua equipe era quem merecia a vitória: "Pode soar estranho, mas acho que ficamos querendo mais, poderíamos ter feito algo mais", disse o polonês.

"Criamos algumas situações boas, enquanto a Espanha, além do pênalti, teve apenas uma e um pouco de sorte", acrescentou.

Morata se redime

As duas equipes colocaram muita intensidade no jogo, pressionando a saída do adversário em busca da recuperação e da posse de bola.

O astro polonês Robert Lewandowski quase surpreendeu quando avançou sozinho em velocidade mas Jordi Alba conseguiu interceptar a tempo, afastando o perigo (19).

A resposta veio por meio de Álvaro Morata, que desviou na pequena área um passe de Gerard Moreno para fazer 1 a 0 aos 26 minutos. Em um primeiro momento o gol foi anulado mas após a revisão do VAR, o gol foi confirmado.

O gol veio em boa hora já que o fraco desempenho no ataque havia gerado críticas direcionadas a Morata, que acabou virando bode expiatório para os torcedores espanhóis pela falta de gols da Roja.

Após o intervalo, a Polônia aumentou a pressão, sabendo que uma derrota a deixaria fora da Eurocopa.

'Lewa' aparece

Esse empenho foi premiado quando Lewandowski subiu vencendo uma disputa com o zagueiro Aymeric Laporte e acertou uma cabeçada após um cruzamento da direita deixando tudo igual (54).

O gol foi um balde de água fria para a 'Roja', que, depois de alguns momentos de confusão, voltou a assumir a posse de bola e teve sua melhor chance de voltar a ficar em vantagem em um pênalti cometido sobre Gerard Moreno.

O próprio atacante do Villarreal cobrou mas a bola bateu na trave e Morata não conseguiu aproveitar o rebote (58).

A Polônia parecia se conformar com o empate, esperando os espanhóis cada vez mais recuada e tentando sair no contra-ataque. A Espanha dominava o jogo e cercava a meta de Wojciech Szczesny.

Morata poderia ter feito 2 a 1 em um chute cruzado que Szczesny tocou apenas o suficiente para desviar para escanteio (65).

O atacante espanhol voltou a perder no mano a mano com o goleiro polonês ao tentar finalizar um chute à queima-roupa (84).

Com a Espanha focada no gol adversário, o técnico espanhol Luis Enrique Martínez tirou seus três atacantes para dar fôlego a sua linha ofensiva, mas a Roja não conseguiu encontrar o caminho para o segundo gol.

"Vamos dar tudo como sempre, podemos ter melhor ou pior sorte, mas estamos sempre querendo e vamos dar tudo", garantiu Morata após o jogo.

