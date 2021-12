Com gol de Geovanni, Vitória passa pelo Bahia e fica mais perto da decisão

O Vitória soube aproveitar a bola parada para ficar mais perto da final do Campeonato Baiano 2011. No domingo, 24, o Rubro-negro venceu o Bahia por 1 a 0, com gol de falta de Geovanni, em Pituaçu, no jogo de ida da semifinal da competição.

Com o resultado, o Leão pode perder o próximo Ba-Vi por um gol de diferença que estará na decisão do Campeonato Baiano. O próximo clássico será realizado neste domingo, 1º, às 16h, no Barradão.

Para o Bahia, que não soube aproveitar as oportunidades criadas, a situação ficou complicada. O Esquadrão só chegará à decisão vencendo o rival por dois ou mais gols de diferença.

Na outra semifinal, o Bahia de Feira venceu o Serrano por 2 a 1, em Vitória da Conquista. Com isso, o Tremendão também pode perder o jogo de volta pelo placar mínimo que garantirá vaga na final, além de ficar com o direito de disputar a Série D deste ano e a Copa do Brasil 2012.

Destaque - Além de ser muito disputado e fraco tecnicamente, o Ba-Vi foi marcado pela postura pouco rigorosa de Leandro Pedro Vuaden no número de cartões aplicados.

Ao todo, o árbitro deu quatro amarelos e um vermelho em um jogo que teve muitos lances violentos. Em um deles, Titi agrediu Nikão com um pisão fora da disputa de bola e foi punido com o cartão amarelo.

O jogo – Apesar da quantidade de erros, os times demonstraram muita vontade desde o início. Logo no primeiro minuto, o Vitória abriu o placar com Geovanni. Em cobrança de falta, o meia-atacante colocou a bola no ângulo direito de Omar e marcou um golaço.

Após o gol rubro-negro, restou ao Bahia atacar. E o time de René Simões chegou com perigo aos quatro minutos. Após disputa entre Viáfara e Zezinho na área, a bola sobrou para Hélder no meio de campo. O volante arriscou para o gol e quase empatou a partida, mas a bola foi para fora.

O Vitória aproveitou as investidas ofensivas do Tricolor para explorar os contra-ataques. Aos 28, Nino Paraíba avançou bem pela direita e cruzou para a área. Geovanni chegou primeiro que Thiego e cabeceou com perigo, mas mandou para fora.

O Bahia voltou a insistir. Aos 37, Zezinho recebeu na área e caiu após passar por Nino Paraíba. Os jogadores pediram pênalti, mas Vuaden mandou o lance seguir. Aos 41, Marcone aproveitou falha de Léo Fortunato na área para ficar na cara do gol, mas finalizou para fora e desperdiçou a melhor chance do Esquadrão na partida.

Segundo tempo - Logo no início da segunda etapa, o volante Hélder - que já tinha cartão amarelo - cometeu falta dura em Mineiro e foi expulso. Na jogada, o meia rubro-negro se machucou e foi substituído pelo lateral-direito Léo, que jogou improvisado no meio-campo.

Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor foi mais perigoso na segunda etapa, principalmente pelas alterações efetuadas por René Simões. O treinador queria sua equipe no ataque e ficou sem volantes ao colocar Camacho e Maurício nos lugares de Rafael Jataí e Marcone, respecitivamente.

Com isso, o Bahia criou boas chances. Aos 10, Ramon entrou livre na área, mas finalizou para fora. Um minuto depois, foi a vez de Zezinho invadir a área rubro-negra, mas o chute do atacante parou em Viáfara.

A pressão tricolor deu resultado e Souza chegou a balançar a rede aos 13 minutos. Porém, Zezinho estava impedido quando tocou para o atacante e Leandro Pedro Vuaden anulou a jogada.

Mesmo recuado, o Vitória conseguiu levar perigo na velocidade do lateral-direito Nino Paraíba, que teve duas oportunidades em jogadas de contra-ataque, mas parou nas boas defesas do goleiro Omar.

Com isso, o jogo terminou mesmo favorável ao Rubro-negro, que leva boa vantagem para o Estádio Manoel Barradas no clássico do próximo domingo.

Veja os melhores momentos da partida:

Bahia 0x1 Vitória – Jogo de ida da semifinal do Baianão 2011



Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (Fifa-RS).

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Márcio Eustáquio Santiago (Fifa-MG).



Gol: Geovanni (1 minuto da 1ª etapa) para o Vitória.

Cartões amarelos: Titi, Hélder e Ramon (Bahia); Léo (Vitória).

Cartão vermelho: Hélder (Bahia).

Público: 21.458 torcedores.

Renda: R$ 522.840,00.



Bahia: Omar; Marcos, Thiego, Titi e Ávine; Rafael Jataí (Camacho), Marcone (Marcone), Hélder e Ramon; Zezinho e Souza (Rafael). Técnico: René Simões.

Vitória: Viáfara; Nino Paraíba, Alison, Léo Fortunato e Eduardo Neto; Esdras, Uelliton e Mineiro (Léo); Nikão, Geovanni (Arthur Maia) e Elkeson (Rildo). Técnico: Antônio Lopes.

