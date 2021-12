Com gol de falta de Neymar, Brasil derrota a Colômbia

E a 'Nova Era' da Seleção começou com a cara de Dunga e o talento de Neymar. No triunfo por 1 a 0, em amistoso contra a Colômbia, na cidade de Miami, nos EUA, o Brasil mostrou as características que fizeram do atual comandante brasileiro uma figura marcante na história do selecionado nacional tanto como jogador como treinador.

Porém, o que decidiu foi o talento do capitão e astro do time. Aos 37 minutos do segundo tempo, Neymar, o melhor em campo, fez o gol da vitória ao cobrar uma falta de longa distância com extrema categoria.

Na reestreia de Dunga, a Seleção Brasileira apresentou vitalidade, disposição, boa movimentação e organização tática. No entanto, faltou-lhe mais criatividade. Daí, o placar magro, mesmo contra um adversário que, apesar de forte, jogou praticamente metade da partida com um atleta a menos. No segundo tempo, logo aos quatro minutos, Cuadrado foi expulso.

Na etapa inicial, os comandados de Dunga se impuseram em campo. Contudo, chances de gol, só após os 30 minutos. Aos 32, Oscar tabelou com Neymar, mas, dentro da área, finalizou mal. Aos 42, Maicon cruzou para trás e Neymar bateu de primeira, mas mandou para fora.

Para descontar, a Colômbia, sem conseguir entrar na bem postada defesa brasileira, mandou três perigosos chutes de fora da área. Dois deles, aos 34, com Ramirez, e aos 40, com Gutiérrez, pararam em defesas de Jéfferson. Já aos 37, a bomba de Zúñiga raspou o travessão.

Enfim, a vitória

No segundo tempo, mesmo com um jogador a mais, o time de Dunga demorou para chegar à vitória. O panorama foi o Brasil atacando, mas não criando tanto, e a Colômbia se defendendo. Hora com eficiência, hora com violência. Aos 19 minutos, Gutiérrez só não foi expulso porque o árbitro não teve coragem. O cartão amarelo ficou barato para o pontapé que atingiu Neymar.

Quanto ao Brasil, oportunidades reais de gol, foram três. Aos três minutos, Neymar tabelou com Willian e, de cara para o gol, viu Ospina salvar seu chute. Aos 13, Oscar passou de calcanhar para Tardelli, que finalizou mal. Aos 37, não teve perdão. A cobrança de falta de Neymar foi no ângulo direito de Ospina.

Apesar de aquém das tradições brasileiras, a partida pode ser comemorada. É preciso salientar que o trabalho está apenas começando. Este foi o primeiro jogo de dezenas em uma jornada que vai durar quatro anos. O próximo encontro é terça, contra o Equador, em Nova Jérsei, também nos EUA.

Até a parada final, na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, muita coisa pode evoluir. Fora que, em dias mais inspirados, o talento de Neymar pode seguir decidindo. Ao povo brasileiro, é esperar, sonhar e torcer.

