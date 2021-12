Com gol de cria da base, Vitória supera Bahia no Barradão e quebra jejum

Mais um triunfo do Vitória sobre o Bahia no Barradão, pela Copa do Nordeste. Neste sábado, 13, o Leão derrotou o maior rival por 1 a 0. Em termos gerais, não vencia o Esquadrão no estádio há quase quatro anos, sendo a última vez no dia 27 de abril de 2017. O resultado coloca o Rubro-Negro na vice-liderança do grupo B do Nordestão, com seis pontos. Já o Tricolor permanece em quarto no grupo A, com quatro pontos.

Agora, em seis confrontos no estádio do Vitória pela Copa do Nordeste, o Leão venceu quatro e empatou um. Em partidas totais, a superioridade também é rubro-negra. São oito triunfos, três empates e cinco derrotas.

Mais jovem, a equipe do Vitória não sentiu a pressão do clássico. Com boas trocas de passe, soube encontrar espaços na defesa do Bahia. O gol representa bem a base: Samuel, de 20 anos, foi o herói do confronto.

Defensivamente, o Leão foi seguro. Apesar de errar passes no campo de ataque, não permitiu que o Bahia conseguisse encaixar a transição para o contra-ataque.

Exemplo disso é que a única finalização do Esquadrão em direção ao gol ocorreu aos quatro minutos do primeiro tempo. Foi uma cabeçada de Juninho defendida por Lucas Arcanjo, após falta cobrada por Rodriguinho.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, no estádio Pituaçu. Um novo clássico será disputado, dessa vez pelo Campeonato Baiano. O Bahia jogará com o time de transição, enquanto o Vitória deve levar a equipe principal.

Leão melhor

O Vitória executou melhor sua proposta de jogo na parte inicial. Mesmo com a marcação recuada do Bahia, que diminuiu bem os espaços, o Leão encontrou boas jogadas e foi seguro. O Tricolor, por sua vez, não soube aproveitar os erros de passes adversários para sair na transição rápida para dar intensidade à partida.

Uma exceção ocorreu aos 9 minutos, quando Rossi arrancou pela direita e enfiou para Gilberto na área. O centroavante quase conseguiu finalizar. Lucas Arcanjo se antecipou e segurou a bola.

O primeiro gol rubro-negro poderia ter saído aos 24 minutos, se não fosse por Vico. Livre, o atacante recebeu lançamento na área e dominou muito mal. Dez minutos depois, Douglas quase entregou a paçoca. David chutou de fora da área, e o goleiro não conseguiu encaixar. Samuel dividiu com ele e a bola quase sobra novamente para David marcar.

A posse de bola, naturalmente, pertenceu mais ao Vitória. Foram 54% dos minutos, contra 46% para o Tricolor.

Leão ainda melhor

A superioridade na etapa inicial ocorreu, mas ficou muito mais evidente no segundo tempo. Os espaços começaram a aparecer na defesa do Bahia, e o Vitória aproveitou. Logo aos três minutos, Vico fez boa jogada, cortou para o meio e finalizou forte de esquerda. Douglas caiu para fazer a defesa.

Aos cinco, Gabriel Bispo arrumou belo lançamento para Vico, que entrou na área, girou e ajeitou para Gabriel Santiago. O meia carimbou a zaga do Bahia.

Apesar da superioridade rubro-negra, o Tricolor teve chance de ouro para abrir o placar. Rodriguinho cobrou escanteio, Lucas Fonseca desviou a bola sobrou quicando para Rossi, na frente do gol. O camisa 7 tentou de voleio, e jogou para fora.

Como já diria a banda Engenheiros do Hawaii, o preço que se paga às vezes é alto demais. E foi. Aos 12 minutos, Gabriel Santiago encontrou Samuel na entrada da área. Com muita categoria, o atacante colocou no canto direito de Douglas para abrir o placar.

O gol deu ao Vitória o "direito" de recuar mais no gramado. Naturalmente, a medida deu ao Bahia a oportunidade de criar mais chances. Aos 18 minutos, Rodriguinho mandou de cabeça para fora. Aos 26, Gilberto perdeu ótima chance. Após cruzamento do camisa 10, ele cabeceou livre, dentro da área, e mandou para fora.

O jogo rolou até os 51 minutos, e o Leão não só pegou, como agarrou a chance de vencer novo Ba-Vi no Barradão. Merecidamente.

