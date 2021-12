Depois de cinco rodadas com o Equador na ponta, as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, tem um novo líder. Pela sexta rodada da competição qualificatória, a seleção do Uruguai derrotou o Peru por 1 a 0 - gol do centroavante Edinson Cavani -, nesta terça-feira, no estádio Centenário, em Montevidéu, e se aproveitou da derrota equatoriana para a Colômbia para assumir a primeira colocação.

Estadão Conteúdo Com gol de Cavani, Uruguai bate o Peru e assume liderança das Eliminatórias

Após seis partidas, Uruguai e Equador somam 13 pontos cada, mas os uruguaios levam vantagem no saldo de gols - 8 a 5. Na América do Sul, avançam direito à Copa do Mundo os quatro primeiros colocados e o quinto terá de jogar uma repescagem contra um representante da Oceania. Cada vez mais distante da zona de classificação, o Peru permanece na oitava e antepenúltima colocação, com quatro pontos.

Assim como aconteceu na última sexta-feira contra o Brasil - empate por 2 a 2, no Recife -, o Uruguai fez um péssimo primeiro tempo e melhorou após o intervalo. Nos primeiros 45 minutos, o time da casa teve enormes dificuldades para superar a zaga peruana, mesmo contando com a dupla Cavani e Luis Suárez. A melhor chance foi uma cabeçada de Alvaro Pereira, aos 34 minutos, que bateu no travessão após desvio do zagueiro Cristian Ramos.

Antes disso, os uruguaios ainda sofreram com dois bons ataques do Peru. Em ambos, o centroavante Guerrero (ex-Corinthians e hoje no Flamengo) chutou - o primeiro foi travado pela defesa e o segundo defendido de forma milagrosa pelo goleiro Muslera.

Após o intervalo, o Uruguai jogou melhor e passou a dominar as ações no meio de campo. Assim, chances foram criadas e em uma delas a recompensa veio aos 7 minutos. Em jogada pelo lado esquerdo, Suárez recebeu na intermediária e colocou Cavani livre na área. Com um forte chute no ângulo, o centroavante do Paris Saint-Germain marcou o gol salvador para os donos da casa.

Com a disputa da Copa América Centenário em junho, nos Estados Unidos, as Eliminatórias da Copa só voltarão a ser jogadas em setembro. Pela sétima rodada, no dia 2, o Uruguai terá o clássico contra a Argentina, fora de casa. O Peru enfrentará a Bolívia, em La Paz.

adblock ativo