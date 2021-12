Com gol brasileiro, Itália vence Azerbaijão e garante vaga na Eurocopa de 2016

Com um gol brasileiro, a Itália venceu o Azerbaijão por 3 a 1 neste sábado, fora de casa, e garantiu vaga na Eurocopa de 2016. O resultado positivo deixou a equipe na liderança do Grupo H das Eliminatórias, com 21 pontos. Os anfitriões, já eliminados, estão em quinto com seis.

Artilheiro do Campeonato Italiano pela Sampdoria com seis gols, o brasileiro Éder, que se naturalizou italiano, abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. O Azerbaijão conseguiu empatar aos 32 com Nazarov. No entanto, El Shaarawy voltou a deixar os visitantes na frente aos 43. E os italianos sacramentaram a vitória aos 22 minutos da etapa final com o gol de Darmian.

Em outro duelo do Grupo H, a Noruega venceu Malta por 2 a 0, em casa, e ficou mais próxima da vaga na Eurocopa. Alexander Tettey e Alexander Soederlund garantiram a vitória. O time anfitrião é o segundo colocado na chave com 19 pontos e torce por um tropeço da Croácia diante da Bulgária ainda neste sábado para garantir vaga com uma rodada de antecedência. Os croatas estão em terceiro lugar com 14 pontos. Malta é o lanterna com dois.

Na última rodada, na próxima terça-feira, a Itália recebe a Noruega no Estádio Olímpico, em Roma, para definir a primeira posição do grupo. Nas Eliminatórias, avançam diretamente os dois primeiros colocados de cada chave e o melhor terceiro colocado geral. Os outros terceiros vão para repescagem.

