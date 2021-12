Com Gil e Renato Augusto, Dunga convoca seleção brasileira

O técnico Dunga, convocou na manhã desta quinta-feira, 17, a seleção brasileira para os jogos contra o Chile no dia 8 de outubro, em Santiago, e a Venezuela no dia 13, no Castelão, em Fortaleza, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.



Novidades



A surpresa ficou pela presença do do zagueiro Gil, e do meia Renato Augusto, ambos do Corinthians, entre os 23 convocados.



"Estamos observando os jogos e convocados dois no máximo por equipe. Renato Augusto e Lucas Lima estão se destacando muito. Lucas foi bem nos amistosos com a Seleção. Muitas vezes o jogador quando perde a bola, ele para. Lucas não fez isso no último jogo do Santos. Mostra que está se adaptando ao que a Seleção pede. Já o Renato está muito bem no Corinthians, Tem uma boa dinâmica e qualidade", disse o treinador em coletiva realizada nesta quinta-feira, 17.



Neymar



O atacante Neymar, ficou de fora da lista porque está suspenso. O camisa 10 da seleção levou a punição durante a Copa América, realizada no mês de junho, no Chile. Na ocasião, o jogador foi punido por quatros jogos pela Conmenbol, após discussão com árbitro, no jogo contra a Colômbia. Como cumpriu dois ainda no torneio sul-americano, Neymar fica de fora desses dois primeiros jogos da seleção nas eliminatórias.





