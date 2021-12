Com Geração X, Bahia possui time mais velho da Série A

Rebobinar a fita, virar o disco, limpar o cabeçote. Expressões que provocam interrogações na maioria dos jovens de hoje em dia, fizeram parte, como gíria ou mesmo no sentido literal, do cotidiano de várias pessoas que têm atualmente mais de 28 anos.

É a consagrada ‘Geração X’, termo cunhado por jornalistas britânicos para indicar os bebês de todo mundo nascidos na década de 1980. Da equipe do Bahia que entrou em campo contra o Coritiba, no empate por 2 a 2 no último domingo, seis são os jogadores que têm 30 anos ou mais nas costas (Fabinho, Fahel, Kléberson, Mancini, Zé Roberto e Souza).

Entre todos os times base da Série A do Brasileirão 2012, a média tricolor é a maior, com 28,6 anos – tecnicamente empatada com as de Portuguesa (28,6), Corinthians (28,4) e Cruzeiro (28,8). Em campo, o lado negativo deste acúmulo de jogadores experientes repercute no físico.

A partida contra o Coritiba serve como clara demonstração. Após estar vencendo por 2 a 0 e com amplo domínio da partida, o Bahia cedeu o empate quando o jogo já marcava 23 do segundo tempo. E mais: os três jogadores do Bahia substituídos pediram para sair por problemas físicos (Zé Roberto, Mancini e Kléberson).

“Toda pessoa quando chega aos 30 perde força muscular. Isso é da idade. Fazemos treinamentos específicos para manter estes atletas em condições de jogo. Mas não é verdade que esses jogadores não estão bem fisicamente. No último jogo, Fahel, por exemplo, foi o jogador que mais correu. Foram 11 km. Os jogadores me dizem que correm muito, mas na maioria das vezes para o lado errado”, aponta o preparador físico do Bahia, Dudu Fontes.

Caio preocupado - Até o novo treinador do clube, Caio Júnior, já mostrou preocupação quanto ao rendimento dos ‘velhinhos’ do plantel. “Iremos conversar sobre isso. Não pode ter um desequilíbrio muito grande entre um tempo e outro. Os jogadores mais experientes precisam chamar a responsabilidade do jogo e não deixar a equipe se abater”, disse.

Provavelmente já de olho neste rejuvenescimento, no coletivo que comandou ontem, no Fazendão, Caio Júnior puxou o jovem Gil Bahia, de 20 anos, para o lugar de Fabinho na lateral direita. Outra mudança foi colocar Ciro, de 23, para formar ataque com Souza... O Bahia começa a rebobinar a fita.

adblock ativo