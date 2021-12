Com gás de pimenta jogado pela torcida na Bombonera, Boca e River é suspenso

Um dos confrontos mais importantes da história entre Boca Juniors e River Plate, o "Superclássico" da Argentina, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, não terminou. Nesta quinta-feira, 14, em meio a muita confusão que começou no intervalo por causa de gás de pimenta jogado pela torcida do Boca nos jogadores do River que saíam do vestiário, o duelo da volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores terá seu complemento em um outro dia.

Depois de pouco mais de uma hora de paralisação por causa do estado de saúde de vários jogadores do River Plate e do clima de insegurança no estádio, o trio de arbitragem e o delegado da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) decidiram suspender a partida. É esperada para esta sexta-feira, 15, uma decisão da entidade sobre o que acontecerá com o duelo, que definirá o adversário do Cruzeiro nas quartas de final.

Na semana passada, no estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate, em um jogo marcado por muitas jogadas violentas em campo, o time da casa venceu por 1 a 0 e começou a partida em La Bombonera com a vantagem do empate. Empolgados pela torcida única em seu estádio, o Boca Juniors buscou mais o ataque no primeiro tempo, mas não levou perigo ao gol de Barovero.

Assim como na ida, o duelo da volta estava sendo marcado pela forte marcação e jogadas mais ríspidas. Tanto que cinco cartões amarelos foram distribuídos pelo árbitro argentino Darío Herrera - quatro deles para o Boca Juniors. Mas foi no intervalo que o clássico realmente "pegou fogo".

Imagens da transmissão de TV mostraram um torcedor do Boca Juniors próximo ao túnel de plástico que serve para isolar os jogadores do River Plate da torcida adversária. Aparentemente, ele seria o responsável por jogar o gás de pimenta no local, que atingiu vários atletas - Vangioni, Funes Mori e Ponzio foram os mais atingidos, sendo que alguns deles tinham marcas vermelhas no corpo.

Diante do ocorrido, o trio de arbitragem não teve condições de iniciar o segundo tempo. Ficou no centro do campo, enquanto os jogadores do River Plate eram atendidos e os do Boca Juniors esperavam no seu lado do gramado.

Após pouco mais de uma hora, sem condições de segurança, foi decidida a suspensão do confronto. "Lamentável. Estamos num espetáculo como esse e acontece uma situação dessa. É lamentável. Estamos esperando há mais de uma hora uma decisão. Os jogadores não estão bem", disse o técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, ainda em campo, em entrevista aos jornalistas, pouco antes da decisão final.

