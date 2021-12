Com Gabriel Pauslita, Dunga convoca seleção brasileira

O técnico Dunga convocou na manhã desta quinta-feira, 13, os jogadores para a Seleção Brasileira que vão disputar os amistosos no mês de setembro contra a Costa Rica, no dia 5, e Estados Unidos, no dia 8.

Esse é o primeiro teste da seleção após a eliminação para o Paraguai, nas quartas de final da Copa América do Chile. Com relação ao grupo que disputou o torneio, o treinador promoveu 10 mudanças.

Retorno, ausência e ex-rubro-negro

O zagueiro ex-Vitória, e atualmente no Arsenal da Inglaterra, Gabriel Paulista, foi convocado pelo treinador gaúcho. O ex-rubro-negro já havia sido chamado por Dunga em uma outra ocasião, mas assim como Kaká, Lucas, Ramirez e Hulk, retorna à seleção.

Em contrapartida, jogadores Thiago Silva, Robinho, Diego Tardelli e Everton Ribeiro perderam espaço após o fiasco no torneio sul-americano.

A lista também conta com os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Além de Jefferson, Marcelo Grohe e Elias, que já vêm com a seleção desde o ano passado, o treinador abriu espaço para Alisson, Douglas Santos e Lucas Lima.



Confira a lista completa:



Goleiros

Jefferson - Botafogo

Marcelo Grohe - Grêmio

Alisson - Internacional



Laterais

Daniel Alves - Barcelona

Filipe Luís - Atlético de Madrid

Danilo - Real Madrid

Douglas Santos - Atlético-MG



Zagueiros

David Luiz - PSG

Marquinhos - PSG

Miranda - Inter de Milão

Gabriel Paulista - Arsenal



Meio-campistas

Luiz Gustavo - Wolfsburg

Fernandinho - Manchester City

Elias- Corinthians

Ramires - Chelsea

Oscar - Chelsea

William - Chelsea

Lucas Lima - Santos

Kaká - Orlando City

Douglas Costa - Bayern de Munique



Atacantes

Roberto Firmino - Liverpool

Neymar - Barcelona

Lucas - PSG

