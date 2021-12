Com futuro indefinido, Massa foca em resultados na Ferrari

Felipe Massa garantiu em entrevista ao site da Ferrari que seu objetivo neste fim de temporada é correr sem se preocupar com seu futuro, se referindo ao término do vínculo contratual com a escuderia italiana.

"Claro que meu futuro é importante, mas atualmente, o mais importante são os resultados, nos quais devo me concentrar em cada corrida", disse o brasileiro, 10º colocado no Mundial de Pilotos, com 51 pontos.

Mesmo com a possibilidade de não seguir na equipe, Massa mostra tranquilidade. "Sei o que posso fazer, o que posso dar à equipe e quais são minhas habilidades. A equipe também sabe", garantiu o piloto.

