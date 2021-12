Com fortes ventos, Nadal vence Federer e avança à final do Roland Garros

Rafael Nadal garantiu sua 12ª final do Torneio de Roland Garros após superar Roger Federer nesta sexta-feira, 7, sob fortes ventos de quase 40km/h no Court Philippe Chatrier, em Paris.

O tenista espanhol venceu a semifinal por 3 sets a 0, com parciais por 6-3, 6-4 e 6-2, e despachou Federer pela sexta vez consecutiva no saibro de Paris, porém o suíço havia vencido as últimas cinco partidas do circuito entre os rivais. Apesar do retrospecto na França ser positivo, essa é a primeira vitória de Nadal sobre Federer em mais de cinco anos.

O canhoto e maior vencedor do torneio, ao lado de Margaret Court, com 11 títulos, aguarda o vencedor do duelo entre Novak Djokovic e Dominic Thiem, realizado também nesta sexta, para a grande final.

adblock ativo