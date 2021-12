Com final única em 2019, Libertadores sorteia grupos nesta segunda

A 60ª edição da Copa Libertadores começa nesta segunda-feira para Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Athletico Paranaense, São Paulo e Atlético-MG. A partir das 21h30 (de Brasília), a Conmebol realizará os sorteios dos grupos e das fases preliminares em sua sede, em Luque, no Paraguai. A grande novidade na edição de 2019 será a final em jogo único, marcada para o Estádio Nacional, em Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro.

A tentativa de dar um toque europeu ao seu torneio mais nobre, definindo o campeão em campo neutro, foi justificada pela entidade como forma de "promover o desenvolvimento esportivo do futebol sul-americano, por meio de maiores recursos, mais investimentos e melhores padrões em todos os níveis", conforme declarou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em agosto, quando se anunciou o novo formato.

Por ironia do destino, o sorteio desta noite de segunda-feira se dá dias após o maior vexame da história da Libertadores, que obrigou River Plate e Boca Juniors a decidirem a taça justamente na Europa, em Madri, após a série de tumultos na Argentina que adiaram por duas vezes o último jogo da recém-encerrada edição.

Até pelo atraso - a final, marcada para 24 de novembro, foi jogada em 9 de dezembro -, a Conmebol só atualizou seu ranking de clubes às vésperas do evento desta segunda. É baseado nele que os times são divididos no sorteio. Para a fase de grupos, estão separados em quatro potes. O ranking leva em conta o desempenho nas últimas dez edições da Libertadores, o cálculo de um coeficiente histórico baseado em todas as participações da equipe no torneio e ainda na performance desta nas últimas dez edições dos campeonatos nacionais.

Atual campeão, o River estará automaticamente no pote 1, ao lado dos sete melhores ranqueados - a princípio, Boca, Grêmio, Nacional-URU, Peñarol-URU, Palmeiras, Cruzeiro e Olímpia-PAR. No segundo pote ficam o campeão da Copa Sul-Americana (Athletico Paranaense) e outras sete equipes entre a nona e a 15ª posição do ranking - Flamengo e Internacional estarão nesse bolo.

O terceiro pote estará composto pelos oito clubes seguintes na classificação. Por fim, o pote 4 é reservado aos quatro times posicionados entre o 24º e o 31º lugar do ranking, além das quatro equipes oriundas das fases prévias - se Atlético-MG e São Paulo passarem pelos playoffs, é aí que vão ser encaixados.

Vale lembrar que a regra do sorteio determina que não pode haver na mesma chave dois ou mais clubes de um mesmo país, a menos que estes venham da fase preliminar da Libertadores. Ou seja, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Internacional e Athletico Paranaense obrigatoriamente não vão se cruzar na fase de grupos, mas São Paulo e Atlético-MG correm o risco de cair numa chave que contenha um time brasileiro.

Exceção à decisão, o formato do restante da competição seguirá os moldes de 2018. São 47 participantes ao todo. Seis começarão a primeira fase, na qual se disputam três vagas para a etapa seguinte. Nesta, de onde começarão são-paulinos e atleticanos, vão compor as 16 equipes que duelarão por oito vagas. Deste último funil sairão os quatro integrantes que carimbam lugar na fase de grupos. A Libertadores se estenderá pelo ano todo: começa em 5 de fevereiro e acaba em 23 de novembro.

Mais Brasil

Após o sorteio da Libertadores, a Conmebol definirá também os confrontos da próxima Copa Sul-Americana, que interessa a Botafogo, Santos, Bahia, Fluminense, Corinthians e Chapecoense. A exemplo da principal competição do continente, também terá seu campeão decidido em confronto único, em Lima, no Peru, no dia 9 de novembro.

