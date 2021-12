Com filho e sobrinho, Popó volta aos ringues para revanche

Acelino 'Popó' Freitas, de 39 anos, e Michael Oliveira, de 25, voltarão a se enfrentar em 18 de julho, em Santos (SP), num evento que marcará o segundo fim de aposentadoria do boxeador baiano. Como ele reitera, o público terá direito de ver em ação "pai, filho e sobrinho".



Esta tripla participação é uma das motivações para ele estar ansioso pela volta ao ringue. "Meu filho Igor Freitas, de 18 anos, lutará na categoria pesado e meu sobrinho Vítor Freitas, de 21, na super-pena", anunciou Popó.



As lutas são uma forma de divulgar os garotos, que estão em começo de carreira, seguindo os passos do pai e tio famoso. Popó, no entanto, afirma que será uma retomada de carreira para buscar seu quinto título mundial de boxe.



"A proposta é de título mundial, a partir do ano que vem, começando com as lutas internacionais. O título seria pela Organização Mundial de Boxe, já conversamos com ela sobre isso", antecipou o pugilista, por telefone, falando de Santos, onde treina há 25 dias.



Ele alega que o tempo sem lutar não o atrapalhará em nada. O lutador havia parado em 2007, após ter sido nocauteado pelo americano Juan Díaz. Retornou para luta-exibição em junho de 2012, nocauteando o próprio Michael Oliveira no 9º round. "Estou voltando porque gosto do que faço. Já tenho dois anos lutando (em treinos) e não parei por lesão, aí seria complicado", disse.



De acordo com Popó, o plano de ação com o técnico Ulisses Pereira, que o acompanha há 15 anos, é descer à categoria dos meio-médios (até 66,7kg), a mesma do americano Floyd Mayweather Jr., de 38 anos, e do filipino Manny Pacquiao, de 36.



"Quero enfrentar Mayweather ou Pacquiao", projeta o baiano, que atualmente tem 76 kg e precisa chegar aos 69 para a luta contra Michael.



Para mostrar ter mesmo voltado à ativa, sua segunda luta será em setembro ou outubro, em Belém (PA). "O adversário ainda não foi definido porque ele pode ter lesão ou achar uma proposta melhor e desistir. Aí, a gente ia fazer divulgação dele e o cara não iria", explicou.

Escolha do rival



Ao invés de Michael, conta Popó, seu adversário poderia ser o argentino Jorge 'La Hiena' Barrios, um dos principais rivais ao longo da sua carreira. "Mas fui desafiado por Michael na segunda-feira e aceitei. Ele não se conformou com a derrota (em 2012) e, desta vez, vou derrubar no segundo round, porque ele esta falando muita besteira", prometeu.

Provocador, Michael, paulista radicado nos EUA, o chama de "senhor", em inglês e português, na sua conta nas redes sociais, em alusão aos 14 anos de diferença entre ambos.

