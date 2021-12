Com Fernandinho, Atlético-MG anuncia lista do Mundial

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira, 29, os 23 nomes que defenderão a equipe no Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro no Marrocos. Principal dúvida, o atacante Fernandinho apareceu na relação após um parecer favorável do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, e deve reforçar o time mineiro na competição.

Contratado após a Libertadores, Fernandinho não sabia se poderia defender o Atlético-MG no Mundial por conta de um imbróglio sobre a data do registro do seu contrato. Havia dúvida se o vínculo havia sido assinado antes ou depois da data permitida pela Fifa para transferências internacionais, o que definiria sua participação na competição.

Valcke deu um parecer favorável ao clube, indicando que o contrato foi registrado dentro do prazo, mas a utilização do jogador no Mundial ainda precisa ser ratificada pela principal entidade do futebol mundial. Também contratados após a Libertadores, o zagueiro Emerson e o meia Dátolo ficaram fora da lista, justamente por terem sido trazidos após a janela.

Em fase final de recuperação de uma grave lesão muscular na coxa esquerda, que o mantém afastado dos gramados há pouco mais de dois meses, Ronaldinho também está presente entre os relacionados. O jogador deve atuar na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, dia 8, no Independência, e chegar sem qualquer tipo de problema físico no Marrocos.

Outros nomes que sofreram contusões recentemente, como o volante Leandro Donizete e o atacante Guilherme também estão na lista. Com isso, o único desfalque atleticano por lesão é o lateral Richarlyson, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo no início de outubro e não atua mais em 2013.

A lista atleticana não tem grandes surpresas e conta com os principais nomes do time. Cuca optou por levar três laterais-direitos, sendo que um deles, Carlos César, também pode atuar pelo meio. Sem Emerson, o Atlético-MG terá apenas três zagueiros no Marrocos: Réver, Leonardo Silva e Gilberto Silva. Jemerson chegou a atuar na posição neste Brasileiro e poderia ser mais uma opção, mas acabou preterido.

adblock ativo