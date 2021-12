Com febre alta, piloto baiano é penúltimo em treino na F-1

O piloto baiano Luiz Razia enfrentou uma forte gripe e marcou o sexto tempo no terceiro e último treino da Fórmula 1 para jovens pilotos, realizado nesta quinta-feira, 8, no circuito da Yas Marina, em Abu Dhabi.

A bordo da Toro Rosso, o atual vice-campeão da GP2 deu 68 voltas na atividade desta quinta-feira. Seu melhor tempo foi de 1min45s286, que o deixou em penúltimo. Na terça-feira, o brasileiro deu apenas 35 voltas e teve marca melhor, fazendo 1min44s691.

"Foi um dia bem difícil para mim, mas não me impediu de completar o cronograma. Como na terça-feira, a equipe teve muita quantidade de trabalho e fiquei feliz em encontrar um bom equilíbrio e me senti mais confiante na hora de mudar o acerto do carro no volante enquanto pilotava", declarou Razia, por meio de sua assessoria.

O melhor tempo da atividade foi marcado pelo italiano Davide Valsecchi, que pilotou uma Lotus. Campeão da edição 2012 da GP2, Valsecchi cravou o tempo de 1min42s677, o segundo melhor das três sessões. O melhor no somatório foi o dinamarquês Kevin Magnussen, da Maclaren, que dois dias atrás obteve a marca de 1min42s651.

Os tempos do treino desta quinta-feira da Fórmula 1 para jovens pilotos foram os seguintes:



1. Davide Valsecchi (ITA-Lotus) 1:42.677 86 voltas.

2. Kevin Magnussen (DIN-Mclaren) 1:42.827 51 voltas.

3. Esteban Gutiérrez (MEX-Sauber) 1:43.093 80 voltas.

4. Robin Frijns (HOL-Red Bull)1:43.233 53 voltas

5. Oliver Turvey (GBR-Mclaren)1:43.604 44 voltas.

6. LUIZ RAZIA (BRA-Toro Rosso)1:45.286 68 voltas

7. Alexander Rossi (EUA-Caterham)1:46.485 86 voltas.

adblock ativo