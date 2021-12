Com falhas de Tiago, Bahia perde para o Camaçari fora de casa

Em partida realizada no Estádio Armando Oliveira, o Bahia não jogou bem e perdeu para o Camaçari por 3 a 2 neste domingo, 13, na cidade de Camaçari, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano.

Os atacantes Souza e Jones fizeram os gols do Tricolor. Porém, em três lances de bola parada, o zagueiro Marins e o lateral Eder, que aproveitou falhas do goleiro Tiago para marcar duas vezes, sacramentaram o triunfo do Camaça.

Com o resultado, o Esquadrão permanece fora do G4 do Grupo 1. Com sete pontos em sete partidas, o time de Chiquinho de Assis ocupa a quinta posição. Já o Camaçari chegou aos sete pontos com o triunfo, mas permanece na sexta colocação do Grupo 2.

O Bahia volta a campo na quarta-feira, para enfrentar o São Domingos, na estreia pela Copa do Brasil. Domingo, joga contra o Vitória, em Pituaçu, pelo Baianão, para tentar espantar de vez a crise que já está instalada no Fazendão.

O jogo – Camaçari e Bahia criaram poucas chances durante toda a partida. No primeiro bom momento do Tricolor, Souza aproveitou para abrir o placar aos 16 minutos. O camisa 9 disputou a bola com a zaga adversária após cruzamento de Camacho e, na sobra, mandou para as redes.

Dois minutos depois, o Camaçari foi para o ataque e aproveitou a falha da defesa tricolor para marcar seu primeiro gol na partida. Após cobrança de falta de Amilton Junior, o zagueiro Marins apareceu livre para desviar de cabeça e empatar o jogo.

Após os gols, o equilíbrio do jogo continuou até o fim do primeiro tempo, quando o Camaça aproveitou falha de Tiago e virou a partida. O lateral-esquerdo Eder cobrou escanteio na pequena área e, após dividida do goleiro com o ataque do Camaçari, a bola foi parar no fundo das redes. O árbitro Arilson Bispo da Anunciação deu o gol para Eder.

Na segunda etapa, Jones substituiu Pedro Beda e marcou o gol de empate logo aos três minutos. O atacante recebeu belo passe de Hélder e finalizou da entrada da área. O goleiro Alan ainda tentou, mas não conseguiu evitar o segundo gol do Tricolor.

Mas, aos 39, o lateral Eder apareceu novamente para marcar seu nome na partida diante da falta de criatividade dos ataques de Bahia e Camaçari. O jogador cobrou falta na área e contou com a falha da defesa tricolor, principalmente do goleiro Tiago, para sacramentar o triunfo do Camaça.

Camaçari 3x2 Bahia

Local: Estádio Armando Oliveira, em Camaçari (BA).

Árbitro: Arilson Bispo da Anunciação.

Assistentes: Adaílton José da Silva Jesus e Marcos Rocha de Amorim.

Gols: Souza (aos 16 min do 1º tempo) e Jones (aos três da 2ª etapa) para o Bahia; Marins (aos 18 da 1ª etapa) e Eder (aos 46 do 1º tempo e aos 39 da 2ª etapa) para o Camaçari.

Cartões amarelos: Klesio e Dinho (Camaçari); Marcos (Bahia).

Camaçari: Alan; Marins, Klesio (Santana), Fabiano e Eder; Dos Santos, Amilton Junior (Maicon), Dinho e Ruan; Caio (Stefan) e Márcio Carioca. Técnico: Sérgio Araújo.

Bahia: Tiago; Marcos, Titi, Luizão e Ávine (Lucas); Rafael Jataí, Boquita, Hélder (Bruno Paulo) e Camacho; Pedro Beda (Jones) e Souza. Técnico: Chiquinho de Assis.

