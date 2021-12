Com falha de Viáfara, Vitória perde e é eliminado na Sul-Americana

O Vitória não conseguiu resistir a pressão exercida pelo Palmeiras na noite de quinta-feira, 19, no Pacaembu, e perdeu por 3 a 0, sendo eliminado da Copa Sul-Americana.

O time do técnico Toninho Cecílio tinha a vantagem de perder por até dois gols, devido ao triunfo no primeiro jogo no Barradão.

Com gols de Tadeu (dois) e Marcos Assunção, o time do técnico Felipão se apoiou na maciça presença da torcida, em um público de 22.408 pagantes. O destaque negativo do Vitória ficou por conta do segundo gol da partida, que resultou de uma falha de Viáfara.

O goleiro do rubro-negro baiano tentou dominar a bola fora da área e, marcado, chutou fraco, nos pés de Tinga. Na continuação da jogada, Tadeu marcou o segundo gol do time paulista no jogo.

Viáfara pode ser apontado como vilão na eliminação do Vitória da Sul-Americana? Opine

O jogo - Apesar de precisar de um triunfo por três gols para se classificar, o Palmeiras não conseguiu imprimir uma pressão no Vitória no início do jogo. Era o Vitória que chega com mais perigo no ataque, com melhor toque de bola e nas bolas paradas de Ramon.

O time de Felipão só conseguiu assustar pela primeira vez o gol de Viáfara aos 19 minutos, quando Luan deu um belo drible em Anderson Martins, mas chutou cruzado, sem perigo. Um minuto depois, o Vitória teve uma boa chance em um ótimo passe de Ramon, mas Schwenck não conseguiu dominar a bola corretamente e perdeu a chance de bater para o gol.

Como o Vitória não conseguiu se aproveitar do seu domínio, o Palmeiras conseguiu entrar no jogo e começou, aos poucos, a aumentar a pressão no time baiano. Em duas jogadas, aos 32, em cobrança de falta de Marcos Assunção, e 33 minutos, com uma cabeçada de Tadeu que acertou a trave, chegou bem perto do gol.

Quando o primeiro tempo parecia que iria terminar em empate, aos 47 minutos, o atacante Tadeu recebeu um ótimo passe e, após boa arrancada, bateu por cima de Viáfara. O goleiro do Vitória ainda tentou tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol paulista.

Embalado pela torcida, que apoiou o time durante todo o jogo, o Palmeiras conseguiu a virada no segundo tempo. Aos 12 minutos, Viáfara teve uma infeliz saída da área que resultou no segundo gol.

O goleiro do Vitória saiu do gol e segurou a bola próxima da linha de lateral. Quando tentou afastar a bola, acabou entregando nos pés de Tinga. O meio-campista lançou na área para Luan, que chutou no gol, desviando na zaga. No rebote, Tadeu bateu forte, pegando Viáfara mal posicionado no gol.

Precisando de mais um gol, o Palmeiras continuou pressionando, e conseguiu o gol da classificação aos 43 minutos, com um golaço de falta de Marcos Assunção, que colocou a bola no ângulo de Viáfara, sem chance de defesa.

PALMEIRAS 3 x 0 VITÓRIA

PALMEIRAS - Marcos; Mauricio Ramos, Danilo e Fabricio (Ewerthon); Márcio Araújo, Edinho, Marcos Assunção, Tinga e Rivaldo; Luan (Patrik) e Tadeu. Técnico: Luiz Felipe Scolari

VITÓRIA - Viáfara, Eduardo, Wallace, Anderson Martins e Egidio; Vanderson, Ricardo Conceição, Thiago Humberto e Ramon (Neto Coruja) (Renato); Elkeson e Schwenck (Junior). Técnico: Toninho Cecílio

Local: estádio do Pacaembu, em São Paulo

Árbitro: Heber Roberto Lopes

Auxiliares: Erich Bandeira e Dilbert Pedrosa

Renda: R$ 437.422,00

Público: 22408 torcedores

Cartões amarelos: Eduardo (Vitória)

Gols: Tadeu (Palmeiras) aos 47min do primeiro tempo e aos 12min do segundo tempo; Marcos Assunção(Palmeiras) aos 43min da etapa final.

