Com ex-Bahia, Cluj tenta surpreender United na Champions

O Manchester United viaja na terça-feira à Romênia com o objetivo de conquistar a centésima vitória na Liga dos Campeões e a liderança do grupo H, que pertence justamente ao Cluj, time que surpreendeu na primeira rodada ao vencer o Braga fora de casa.

Se conquistar a vitória, o Manchester se transformará no segundo clube a atingir tal marca na competição, apenas duas semanas depois de o Real Madrid chegar a cem vitórias contra o Manchester City.

Tanto o Manchester United quanto o Cluj ganharam suas primeiras partidas na competição: os ingleses venceram o Galatasaray, em casa, por 1 a 0, enquanto os romenos venceram o Braga por 2 a 0, resultado que rendeu a liderança do grupo.

Além de lutar para conquistar o primeiro lugar do grupo, o Manchester entra em campo tentando se recuperar da primeira derrota no Campeonato Inglês, contra o Tottenham, por 3 a 2. Para isso, a equipe poderá contar com seu principal atacante, Wayne Rooney, que volta ao time depois de ficar mais de um mês fora por conta de lesão.

Ferguson pediu que seus jogadores tenham seriedade durante a partida. O Manchester não poderá contar nem seu capitão, o sérvio Nemanja Vidic, e nem com Chris Smalling, afastado por lesão.

Ex-bahia - Já o Cluj recebe o clube inglês com grande expectativa após ter conquistado uma vitória na primeira rodada e um ótimo triunfo no final de semana, ao ganhar do Gloria Bistrita, no campeonato local, por 5 a 1. O time romeno sabe que um bom resultado o deixaria em uma situação favorável para avançar de fase, algo que não conseguiu em suas duas participações anteriores no torneio.

"Não temo esta partida, penso na vitória", declarou à imprensa local o presidente do clube romeno, Arpad Paszkany, que espera contar com seu artilheiro, o grego Pantelis Kapetanos, que é dúvida por conta de dores nas costas.

O meia-atacante brasileiro Rafael Bastos, jogador formado na base do Bahia, que marcou os dois gols da vitória em Portugal, será outra arma dos romenos para surpreender o time dirigido por Alex Ferguson, enquanto na retaguarda o goleiro português Mario Felgueiras espera repetir sua grande atuação do primeiro jogo.

Prováveis escalações:

CFR Cluj: Felgueiras; Ivo Pinto, Cadu, Rada, Sepsi; Sougou, G. Muresan, Luis Alberto, Camora; Rafael Bastos, Kapetanos.

Manchester United: De Gea; Rafael, Ferdinand, Evans, Buttner; Cleverley, Fletcher, Anderson; Valencia, Rooney, Welbeck.

Árbitro: Undiano Mallenco (ESP).

Estádio: Stadionul Dr. Constantin Rãdulescu.

Hora: 15h45 (horário de Brasília).

