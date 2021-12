Com Erlon de Souza, Isaquias Queiroz tenta vaga na decisão da C2-1000m nesta sexta

Após levar um susto nas eliminatórias da prova dos C1-1000 metros, na qual sentiu forte desgaste e terminou em 2º lugar, o baiano Isaquias Queiroz liderou a sua bateria semifinal realizada horas depois, nesta quinta, 24, para avançar no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, em Racice, na República Tcheca.

Dono de três medalhas na Rio-2016 - duas de prata, nos C1-1000m e C2-1000m, e uma de bronze, no C1-200m -, Isaquias iniciou o dia de disputas da competição em uma eliminatória na qual liderou com folga no início, mas passou mal no final, cansou, e após chegar apenas em 2º lugar, precisou receber atendimento médico, deixando a água de lancha.

Caso vencesse a bateria, o ubaitabense teria se classificado diretamente para a final. Recuperado do mal-estar, ele disputou a semifinal horas mais tarde e se garantir com tranquilidade na luta por medalhas, cravando o melhor tempo de todas as baterias classificatórias: 3m57s612.

Horas antes disso, além do local Martin Fuksa, que bateu Isaquias na 1ª bateria, o alemão Sebastian Brendel e o usbeque Nurislom Tukhtasin Ugli avançaram diretamente à final, para a qual também asseguraram vaga por meio das semifinais o italiano Carlo Tacchini, o russo Kirill Shamshurin e o polonês Tomasz Kaczor. A final do C1-1000m será realizada nesta sexta, 25, às 6h08 (de Brasília).

C2-1000m e mais baianos

Isaquias volta à água para a disputa das eliminatórias do C2-1000m ao lado do também baiano Erlon de Souza, às 4h14 (horário de Brasília). Foi ao lado do Ubatense que ele conquistou a prata nesta categoria na Olimpíada do Rio. O baiano não disputará a prova do C1-200m, na qual foi bronze na Rio-2016, pois a prova foi tirada do programa olímpico para Tóquio-2020.

Após ir à raia cedo com Isaquias, Erlon de Souza ainda participa da prova da C2-200m (não-olímpica), às 6h10, ao lado de outro conterrâneo, Maico dos Santos, de Itacaré. Um pouco antes, a também itacareense Valdenice Conceição, tenta uma vaga na final da C1-200m, às 5h55. Ela é a principal esperança brasileira para uma vaga feminina na canoa em Tóquio-2020.

