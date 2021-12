Com entrada gratuita, Vitória tem partida decisiva no NBB nesta terça

O Vitória disputa o quinto e decisivo jogo contra o Campo Mourão, nesta terça-feira, 18, valendo vaga para as quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida, que ocorre às 21h30, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, terá uma novidade: o torcedor terá acesso gratuito ao local. Quem vencer o duelo, que séra transmitido pelo o Facebook oficial da Liga, enfrentará o Mogi.

O time baiano poderia ter garantido a vaga já no domingo, 16. No entanto, em jogo equilibrado, acabou perdendo para o Campo Mourão por 68 a 66, no Ginásio Belin Carolo, no Paraná, e igualou o confronto em 2 a 2.

A quarta partida da série entre as duas equipes foi a mais disputada. Ponto a ponto, baianos e paranaenses brigaram pela vantagem no placar. O Vitória até terminou o terceiro quarto na frente, mas acabou sofrendo a virada no último quarto.

O NBB tem três das quatro séries de oitavas de final decididas no quinto jogo. Nesta segunda, 17, o Pinheiros bateu o Vasco e enfrenta o Flamengo na próxima fase. Já terça, 18, antes da partida entre baianos e paranaenses, Paulistano e Solar Cearense se encaram.

