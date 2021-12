Com Ederson no gol, Brasil encerra preparação para enfrentar Peru

O Brasil está definido para o duelo contra o Peru nesta quinta-feira, 17, às 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Copa América. Na entrevista coletiva desta quarta-feira, 16, porém, o técnico Tite não confirmou a escalação e nem se fará mudanças na equipe que derrotou a Venezuela por 3 a 0 no último domingo, 13, no Mané Garrincha, em Brasília, na estreia pela competição.

A única certeza é que haverá troca no gol, com Ederson na vaga de Alisson. A alteração foi admitida pelo auxiliar de Tite, Cléber Xavier, que também participou da coletiva, transmitida pelo canal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no YouTube.

“São três goleiros de altíssimo nível. Dois (Alisson e Ederson) estão entre os melhores do mundo. O Weverton vem fazendo um trabalho de altíssimo nível no Palmeiras, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, com conquistas importantes. Estamos trabalhando, fazendo a análise junto com o Taffarel, que é o treinador específico da posição, e nesse jogo decidimos pelo Ederson”, declarou Xavier.

Por causa dos protocolos sanitários durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a imprensa não têm acesso presencial às atividades da seleção brasileira. Durante os 15 minutos em que o treino desta quarta, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), foi exibido pelo YouTube da CBF, Tite deu poucas pistas de quem irá a campo. O técnico dividiu o grupo em duas equipes de 11 jogadores (uma com e outra sem colete) e o meia Everton Ribeiro como uma espécie de curinga, atuando ora por um time, ora por outro.

Neste tipo de atividade, o treinador costuma misturar os sistemas ofensivo e defensivo que considera titulares. Em um dos times (sem colete), alinharam Weverton; Emerson, Felipe, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, Neymar e Everton Cebolinha. No outro (de colete) estiveram Ederson; Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Roberto Firmino, Richarlison e Vinícius Júnior.

Uma provável formação, com base no treino desta quarta, tem Ederson; Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá (Everton Ribeiro); Gabriel Jesus (Everton Cebolinha), Neymar e Gabriel Barbosa. Deixariam o time, portanto, Alisson, Marquinhos, Renan Lodi, Casemiro e Richarlison.

“A ideia é manter os atletas no que eles vêm treinando, nas funções que fazem nos seus clubes. Isso dá a rotina do lugar. Sobre a escalação, o [Ricardo] Gareca [técnico do Peru] tem nos enfrentado muitas vezes. Está há mais tempo [na seleção peruana] que nós mesmos [na brasileira]. Ele pode saber a característica do nosso time. Dito isso, não vou dar a escalação. A equipe está definida, os atletas treinaram, só não vou colocar publicamente”, resumiu Tite.

adblock ativo