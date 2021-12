Com dúvida sobre Neymar, Tite chama Brasil para encarar Argentina e Coreia do Sul

O técnico Tite anuncia nesta sexta-feira, 25, às 11 horas, a lista de 23 jogadores convocados para os amistosos da seleção brasileira contra a Argentina, nos dias 15, em Riad, Arábia Saudita, e contra a Coreia do Sul, e 19 de novembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. Serão os últimos compromissos da equipe antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo, que começa em março do ano que vem.

A tendência é que Tite mais uma vez faça alguns testes e chame jogadores que não estão sendo muito aproveitados. A principal dúvida é sobre a presença de Neymar na lista. O atacante do Paris Saint-Germain se recupera de uma lesão grau 2 na coxa esquerda, sofrida justamente em um amistoso do Brasil, contra a Nigéria.

Outra dúvida é se Tite vai convocar algum jogador do Flamengo, em função da proximidade de decisão da Copa Libertadores, que será em 23 de novembro, contra o River Plate. Logo, uma convocação poderia atrapalhar a condição física do atleta chamado para a decisão continental.

Certo mesmo é que os times do País serão desfalcados em pelo menos uma rodada, caso tenham jogadores convocados. O Campeonato Brasileiro não será paralisado e os jogos da 33ª rodada da competição vão ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de novembro.

A seleção ainda não venceu após a conquista da Copa América. Foram empates contra a Colômbia, Senegal e Nigéria e derrota para o Peru. O sorteio das Eliminatórias para a Copa do Mundo será em 3 de dezembro, em Cartagena, na Colômbia. No mesmo dia, serão definidos os grupos da Copa América de 2020, que será realizada na Colômbia e na Argentina.

Ainda nesta sexta-feira, 25, a seleção brasileira pré-olímpica, convocada por André Jardine, também será divulgada. De acordo com o cronograma da CBF, Tite anuncia o time principal, dará entrevista coletiva e em seguida será a vez da seleção olímpica, que irá disputar um torneio em Tenerife, na Espanha, no mesmo período dos jogos do time principal. A competição contará com Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos.

adblock ativo