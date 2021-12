Com dupla Ba-Vi, grupos da Copa do Nordeste são definidos

Ainda cercado de muita polêmica por conta de um dos representantes do Ceará, o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2017, prevista para começar em 15 de fevereiro do ano que vem, aconteceu na noite desta terça-feira, 4, em João Pessoa.

O Bahia, que foi eliminado nas semifinais da última edição para o campeão Santa Cruz, ficou no Grupo B, ao lado de Fortaleza, Moto Club-MA e Altos-PI. Já o Vitória, que não participou da última edição por não ter obtido a vaga através do estadual, ficou no Grupo E, ao lado do América-RN, Botafogo-PB e Sergipe.

A Juazeirense, 3ª colocada do último estadual, ficou no Grupo C, ao lado de River-PI, Sampaio Corrêa e Sport. Essa será a segunda participação seguida do Cancão de Fogo no torneio regional.

O Grupo A traz um clássico logo de cara: Náutico e Santa Cruz. Além dos dois pernambucanos, a chave tem Campinense e um representante do Ceará, que ainda será escolhido. O Uniclinic, que teria a vaga por ter sido vice-campeão do Cearense, anunciou sua desistência. Por fim, o Grupo D terá ABC, CRB, CSA e Itabaiana-SE.

Assim como aconteceu nas duas últimas edições, 20 times dos nove estados da região participam. São cinco grupos de quatro representantes cada. Os primeiros colocados de cada chave e os três melhores segundos colocados avançam para as quartas de final, e a partir daí disputam jogos em ida e volta até a grande decisão. A competição está prevista para ir até o dia 19 de abril de 2017.

* O jornalista viajou à convite do Esporte Interativo

