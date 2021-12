Com duelo direto, três times baianos iniciam 'mata-mata' da Série D

O Fluminense de Feira visita o Campinense, na Paraíba, às 17h, nesta domingo, 9, enquanto o Jacobina recebe a Juazeirense, às 16h, pelos duelos de ida da 2ª fase da Série D do Brasileirão. Os três times baianos lutam pelo acesso inédito à Série C.

Os jogos de volta serão no domingo, 16, respectivamente em Feira de Santana e Juazeiro. Caso o Fluminense se classifique às oitavas de final, enfrentará o vencedor do duelo entre a Juazeirense e o Jacobina, mais uma vez em dois jogos de um novo mata-mata, em que restará apenas um time da Bahia.

Isso ocorreu por conta da eliminação do São Raimundo-AP, que escalou um atleta irregular. Pela tabela anterior, a Juazeirense pegaria o Campinense e o Jacobina o Ceilândia-DF. Já o Fluminense teria pela frente o Sousa-PB.

De acordo com o regulamento estabelecido pela CBF, o acesso para a Série C de 2018 será definido nas quartas de final: os classificados para a semifinal garantem o acesso. Desta 2ª fase em diante, os gols fora de casa passarão a valer como critérios de desempate.

Touro faz mistério

Focado em uma das vagas, o Fluminense só dará a escalação momentos antes da partida contra o Campinense. "O time viajou com 18 jogadores à disposição do técnico Paulo Foiani. Nenhum atleta machucado", disse o diretor de futebol, José Francisco.

Usando a mesma estratégia, o técnico do Campinense, Ailton Silva, também faz mistério e além de ter treinado com portões fechados como fez o Touro do Sertão, só vai definir a escalação na hora do jogo. No campeonato, na fase de grupos, os dois times já se enfrentaram duas vezes e empataram sem gols.

adblock ativo