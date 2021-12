Com dores, Serena desiste nas quartas de final em Madri

A número 1 Serena Williams desistiu do jogo contra a checa Petra Kvitova nesta sexta-feira, 9, poucos minutos antes do início da partida, válida pelas quartas de final do Torneio de Madri. A norte-americana, que era a atual bicampeã da competição espanhola, alegou dores na coxa esquerda para abandonar a disputa.

"Estou com uma lesão muscular na coxa esquerda e infelizmente terei que desistir. Aconteceu durante meu primeiro jogo. Chegou a melhorar, mas precisarei de mais tempo para me recuperar e descansar. É muito frustrante", disse a líder do ranking, em comunicado oficial.

Serena acumulava 15 vitórias seguidas em Madrid, em razão dos dois títulos em sequência, em 2012 e 2013. A americana não indicou se deixará de competir na próxima semana em Roma, outro torneio preparatório para Roland Garros, marcado para começar no dia 25.

Com a desistência de Serena, Kvitova garantiu seu lugar nas semifinais sem precisar suar. Sua próxima adversária vai sair do confronto entre a sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo, e a romena Simona Halep, uma das surpresas da temporada passada. Elas se enfrentam ainda nesta sexta.

adblock ativo