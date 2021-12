Com dores no tornozelo, Neymar deixa amistoso do Brasil contra o Qatar

O atacante Neymar deixou mancando o amistoso do Brasil contra o Catar disputado na noite desta quarta-feira, 5, em Brasília, a pouco mais de uma semana do início da Copa América.

O astro do PSG, que está sob todos os holofotes devido a uma acusação de estupro, reclamou de dores no tornozelo direito e saiu de campo aos 17 minutos.

Ele foi atendido no banco de reservas pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e três minutos depois teve que ir ao vestiário, mancando, com uma bolsa de gelo no tornozelo e amparado por dois membros da comissão técnica. O craque foi substituído por Everton.

Pouco antes o Brasil comemorava o primeiro gol da partida, marcado por Richarlison (16). O primeiro tempo terminou com o Brasil vencendo por 2 a 0, após o gol marcado pelo atacante Gabriel Jesus.

Aplaudido pela torcida

Antes de entrar em campo Neymar, que na última sexta foi acusado de estupro por uma jovem brasileira, publicou uma foto sua em seu Instagram agradecendo a deus, sua família e seus amigos. "Hoje tenho uma das partidas mais difíceis da minha carreira, se não for a mais(pelas circunstâncias)", escreveu o atacante.

Neymar foi aplaudido pela torcida ao entrar em campo na noite desta quarta. Nas arquibancadas, alguns torcedores exibiram cartazes em apoio ao astro, cuja presença na Copa América havia sido confirmada até antes desta partida.

adblock ativo