Com dores no joelho, Neymar fica fora de treino da seleção em Teresópolis

Com dores no joelho esquerdo, o atacante Neymar ficou de fora do treino com bola da seleção brasileira realizado na tarde desta quarta-feira, 29, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O jogador do Paris Saint-Germain, que na terça deixou o campo mais cedo após sentir incômodo no joelho, já havia sido poupado do treino físico pela manhã. Ele deverá ficar de fora das atividades com bola também nos próximos dias.

Segundo a assessoria de imprensa da seleção, "Neymar permanece com dores no joelho esquerdo e por isso não treinará em campo". A assessoria informou ainda que o atacante "permanece em tratamento com o setor de fisioterapia e fará atividades na academia" e que o jogador "seguirá em observação e em tratamento nos próximos dias".

Na noite de terça, Neymar passou por exames de imagem que, segundo a assessoria da seleção, atestaram não haver nenhuma lesão grave no joelho. Companheiros de equipe também asseguram que, apesar de o atacante ter sido poupado de atividades nesta quarta, ele está bem.

"O Neymar está bem. Foi somente um susto, fez os exames e não deu nada demais", disse o volante Allan, que apesar disso deixou escapar que o jogador talvez ainda precise de mais tempo para voltar a treinar normalmente. "Acredito que de repente em alguns dias ele vai estar ajudando a gente dentro de campo."

O atacante Gabriel Jesus também procurou demonstrar naturalidade quanto à situação do companheiro. "O Neymar está sempre otimista, sempre feliz, sempre alegre, querendo jogar com alegria. Ele está bem, sim. Não foi nada grave, graças a Deus. Fico feliz por isso, e acho que todos nós temos que ficar felizes", comentou.

Mais um

O zagueiro Miranda se apresentou à Granja Comary no início da tarde desta quarta, e com isso o técnico Tite já conta com 18 dos 23 convocados para a Copa América. O grupo estará completo apenas na semana que vem. Faltam se apresentar os goleiros Alisson e Cássio, o lateral direito Fagner, e os atacantes Firmino e Everton.

adblock ativo