Com dores, Federer desiste e Djokovic fatura título

A aguardada decisão do ATP Finals, entre Novak Djokovic e Roger Federer em Londres, não será mais realizada. Com dores nas costas, o suíço desistiu de entrar em quadra neste domingo, concedendo ao rival sérvio o tricampeonato do torneio que encerra a temporada da ATP, em Londres - ao todo, o líder do ranking chega ao quarto troféu não consecutivo na competição.

Federer fez o anúncio logo após a decisão de duplas, na qual Marcelo Melo ficou com o vice-campeonato. O suíço tentaria buscar o sétimo título do ATP Finals, do qual já é recordista de conquistas. A partida seria uma reedição da decisão de Wimbledon, vencida por Djokovic em uma dura batalha de cinco sets, também em Londres.

O tenista da Suíça avançou à final deste domingo com uma virada incrível sobre o compatriota Stan Wawrinka no sábado. Os dois passaram quase três horas dentro de quadra para definir a suada vaga na final. O longo duelo deve ter contribuído de forma decisiva para o desgaste físico que veio a causar a desistência de Federer.

O suíço ainda tem mais uma decisão pela frente antes de encerrar sua temporada. Ao lado de Wawrinka, ele terá a chance de dar ao seu país o primeiro título da Copa Davis, a ser disputada contra a França, em Lille, a partir da sexta-feira que vem. Trata-se de um dos raros troféus que Federer ainda não conquistou em sua vitoriosa carreira.

