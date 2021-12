Com dois troféus, Marinho é o destaque do Baianão 2016

Parecia que o Marinho já sabia que a noite desta segunda-feira, 9, seria dele: trajando chapéu e gravata borboleta vermelhos, combinando com o terno e calça pretos, desde cedo atraiu os olhares para si. Olhares que continuariam nele: com dois prêmios, o jogador do Vitória foi o maior destaque, levando o título de craque da edição 2016 do Campeonato Baiano.

"Sinto muita alegria por esse momento. Desde sempre eu disse que meu objetivo era o título estadual, e o que viesse a mais era lucro. De certa forma, os prêmios individuais mostram que o trabalho coletivo está sendo bem feito", apostou o meia - que ainda entrou na seleção baiana como melhor meia esquerdo.

O outro protagonista da noite também foi do Vitória: com apenas 18 anos, o goleiro Caíque faturou o prêmio de atleta revelação e ainda faturou a vaga de titular entre os melhores do estado. Representando a seleção sub-20, o atleta não compareceu à premiação.

Outros que integraram a seleção estadual foram Edson e Alisson, ambos do Fluminense de Feira; Ramon, Diego Renan, Amaral e Willian Farias, do Vitória; e Juninho e Hernane, do Bahia (veja lista completa ao lado). O técnico foi o rubro-negro Vagner Mancini.

Nenhum tricolor apareceu para receber os prêmios. Segundo Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), os troféus ficarão disponíveis na sede da instituição.

O presidente aproveitou o momento para defender a continuidade do Campeonato Estadual, dizendo que o torneio "ajuda a empregar milhares de pessoas e ajuda municípios arrecadar milhões em impostos".

Prêmios para todos

Responsável pela premiação, a FBF distribuiu troféus para diversas categorias não contempladas pela seleção e demais destaques. Goleiro menos vazado no Estadual, Jair, do Fluminense de Feira, levou troféu pelo bom rendimento.

O Galícia foi premiado pela campanha com mais fairplay, não levando sequer um cartão vermelho no campeonato. As torcidas organizadas do Jacobina e do Flamengo de Guanambi levaram troféu.

