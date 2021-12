Com dois de Coutinho, Bayern aplica 6 a 0 no Hoffenheim pelo Alemão

O Bayern de Munique (1º) goleou neste sábado, 29, o Hoffenheim (8º) fora de casa por 6 a 0, em um duelo que terminou de forma surreal, com os jogadores dos dois times tocando a bola entre si em protesto contra a atitude de torcedores do gigante da Baviera.

Os 'ultras' do Bayern de Munique divulgaram uma faixa insultando o dono do Hoffenheim, o milionário Dietmar Hopp, alvo constante de críticas no futebol alemão devido a sua maneira de administrar o clube. O árbitro interrompeu o jogo e a equipe do atual campeão alemão confrontou seus próprios torcedores, pedindo para que não exibissem a faixa.

Depois de retomar o duelo, com 6 a 0 no placar, os jogadores de ambas as equipes ficaram tocando a bola nos últimos 13 minutos. Enquanto isso, na tribuna, Hopp e Karl-Heinz Rummenigge, lenda e presidente do Bayern, aplaudiram de pé.

Antes do protesto, sem poder contar com o artilheiro Robert Lewandowski, lesionado na terça-feira na vitória por 3 a 0 no jogo de ida da Champions contra o Chelsea, o Bayern deu mais um show, com dois gols do brasileiro Philippe Coutinho (33 e 47). Também marcaram Serge Gnabry (2), Joshua Kimmich (7), o holandês de apenas 18 anos Joshua Zirkzee (15), e Leon Goretzka (62).

Agora o Bayern tem quatro pontos à frente de seu primeiro perseguidor, o Leipzig (2º), que no domingo recebe o Bayer Leverkusen (5º), no duelo de destaque da 24ª rodada.

Bem colocados no Top-4, que garante uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund, agora terceiro com o mesmo número de pontos do Leipzig, e o Borussia Moenchengladbach, quarto com dois a menos, terminaram o dia com vitórias.

O Dortmund venceu em seu estádio o Freiburg (9º) por 1 a 0, com um gol do jovem atacante inglês Jadon Sancho (15), e o Borussia Moenchengladbach derrotou o Augsburg (12º) fora de casa por 3 a 2, com dois gols do alemão Lars Stindl (53 e 79).

