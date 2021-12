Com 'dobradinha', Hamilton vence o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1

O piloto britânico Lewis Hamilton conquistou a vitória do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, neste domingo, no qual a Mercedes fez uma 'dobradinha', aproveitando os problemas que a rival Ferrari teve ao longo da corrida.

Quem cruzou a linha de chegada atrás de Hamilton e de seu companheiro finlandês Valtteri Bottas (2º) foi o monegasco Charles Leclerc, que havia feito a pole no treino classificatório e liderado praticamente a corrida toda, mas sofreu com problemas mecânicos em sua Ferrari nas últimas voltas.

Classificação do GP do Bahrein de F1:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

percorreu os 308,238 km em 1 h 34:21.836

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 2.980

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 6.131

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 6.408

5. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 36.068

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 45.754

7. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 47.470

8. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 58.094

9. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:02.697

10. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:03.696

