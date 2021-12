Com Cristiano Ronaldo e brasileiros em campo, clássico marca retorno na Itália

Nada como um clássico para marcar o retorno do futebol. Após cerca de três meses paralisado, o futebol italiano será retomado nesta sexta-feira, 12, com nada mais que Juventus x Milan, partida válida pela Copa da Itália.

Além da presença do craque Cristiano Ronaldo, grande atração pelo lado da "Velha Senhora", a partida de volta do torneiro, disputada no Juventus Stadium, contará com cerca de quatro brasileiros em campo: Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa, pelo lado da Juventus, e Lucas Paquetá, pelo Milan.

O jogo de ida foi disputado no dia 13 de fevereiro no estádio SanSiro, casa do Milan e terminou em 1x1. Em caso de empate sem gols, o time de Turim se classifica. Já o clube Rossonero precisa vencer o duelo, se persistir o placar do primeiro jogo, a decisão será nas prorrogações e consequentemente nas penalidades.

