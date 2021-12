Com CR7, Portugal desafia trio do Chile para ir à decisão

A primeira semifinal da Copa das Confederações vai ser mais do que uma disputa de 90 minutos. Há ingredientes de sobra no confronto de nesta quarta-feira, 27, às 15h (de Brasília), na Arena Kazan, na cidade de Kazan, na Rússia, entre Portugal e Chile. O primeiro deles passa pela classificação à final do evento-teste da Fifa antes do Mundial de 2018. De quebra, estarão frente a frente duas das melhores seleções do mundo.

O encontro reúne o melhor time da Europa (os portugueses ganharam a Eurocopa de 2016, na França) contra a equipe mais eficiente da América do Sul (os chilenos são os atuais campeões da Copa América e da Copa América Centenário). Não bastasse, há ainda um duelo de apimentar qualquer decisão: Cristiano Ronaldo versus Arturo Vidal.

Mesmo que tardio, os russos vão se render a esses ingredientes. Para a Fifa é uma semifinal dos sonhos. Tudo o que ela precisava para convencer os seus novos e antigos pares de que a competição em 2018 será um sucesso, agora sob o comando do presidente suíço Gianni Infantino.

Não à toa, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor em campo nas três partidas de Portugal na fase classificatória. O melhor do mundo vive fase excepcional. Ele coloca a sua seleção em outro patamar. Faz com que os rivais sintam medo, mas, acima de tudo, tenham respeito. Com ele, Portugal fez sete gols no torneio da Rússia - dois pelos seus pés (são 75 na seleção). O time ficou em primeiro lugar em sua chave, passando por Rússia e Nova Zelândia. Contra o México, ganhava de 2 a 1 até o minuto final, quando sofreu o empate.

Portugal só não é favorito porque do outro lado tem o Chile e sua geração de ouro formada por basicamente três jogadores incontroláveis: Alexis Sanches, Eduardo Vargas e Arturo Vidal. Esse trio inferniza qualquer defesa. O Chile se rende ao talento e força do ‘Rei Arturo’, como Vidal é reverenciado em seu país. Não é exagero. Vidal é um volante que não se cansa, que defende e ataca, que tira e faz gols e que, acima de tudo, não se rende em campo. Assim será o Chile nesta semifinal.

Como Cristiano Ronaldo, Vidal também foi eleito o melhor contra Camarões. O Chile fez cinco pontos na fase eliminatória. Ganhou dos camaroneses, mas ficou no empate diante de Alemanha e Austrália.

Ele fez questão de dividir o seu prêmio de melhor em campo com os companheiros. "Somos um time e, quando estamos unidos, qualquer um pode ser o melhor". Sobre seu encontro com Cristiano Ronaldo, Vidal reconheceu o talento do oponente, mas não se dobrou a ele. "Cristiano está fazendo as coisas muito bem, mas não jogamos contra ele. Nós gostamos de enfrentar equipes de primeiro nível", disse, sorrindo. Quem se der melhor vai encarar o finalista de Alemanha x México, que jogam na quinta-feira. Portugal ou Chile dará mais um passo para sua confirmação na Copa do Mundo de 2018.

Portugal x Chile - Semifinal da Copa das Confederações

Local: Arena Kazan, em Kazan-RUS

Quando: Quarta-feira, 28, às 15h

Árbitro: Alireza Faghani, do Irã (Fifa)

Portugal - Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Bruno Alves e Eliseu; Danilo Pereira, João Moutinho, Quaresma e Bernardo Silva (Pizzi); André Silva e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.

Chile - Claudio Bravo; Isla, Paulo Diaz, Gonzalo Jara e Mena; Aránguiz (Pablo Hernández), Francisco Silva, Vidal e Fuenzalida; Eduardo Vargas e Alexis Sanches. Técnico: Juan Antônio Pizzi.

