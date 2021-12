Com clima de futebol, Vitória perde a segunda na NBB

Gritos e palmas ritmadas eram as habituais dos estádios, nesta sexta-feira, 6. Torcidas organizadas compareceram. Cada cesta dos donos da casa recebia saudação quase tão intensa quanto comemoração de gol. Bolas que pararam no aro arrancaram coros de "uhhh". Um banho de cuia involuntário do armador rubro-negro Kojo Mensah teve reverência de "olé". Ataques adversários ocorriam sob insistentes vaias. Na saída do Ginásio de Cajazeiras, torcedores debatiam alterações no time.

Mas o ambiente destoou do futebol com os aplausos no fim e a tietagem aos jogadores. Afinal, o Universo/Vitória perdeu do Mogi das Cruzes por 83 a 64 nesta sexta, pela 2ª rodada do NBB (Novo Basquete Brasileiro). No primeiro jogo, também ali, havia sofrido revés por 68 a 60 diante do campeão paulista São José, quarta-feira.

"Tivemos 18 dias de treinos. E só dois com preparador físico. Antes não era neste piso emborrachado, e sim no duro. Precisamos de tempo. Mas já evoluímos", afirmou o treinador Régis Marrelli sobre o atual estágio do Leão. "A torcida está linda, espero que ela não desanime, é nosso ponto forte", acrescentou.

Dos 2 mil lugares, foram ocupados 1.640. Na estreia, havia 1.520 espectadores. Para entrar, bastou doar 1 kg de alimento não perecível.

O público acostumado à modalidade reagia com comentários e gestos mais críticos aos lances. Espalhavam-se camisas de times de basquete, como os da NBA. Jogadores baianos tiveram fãs particulares.

Estrearam o espanhol Calvo e o americano Mensah. Mas o Universo/Vitória só ganhou o terceiro dos quartos: 19 a 16. O cestinha do jogo foi Smith, outro dos EUA. Já na equipe da terra natal de Neymar, todos os 11 atletas pontuaram.

"É o primeiro ano deles no NBB. A torcida está vindo, o vestiário é bom, a quadra também. Estão num bom caminho", avaliou o americano Larry Taylor, do Mogi, que se naturalizou brasileiro para defender a seleção.

Os dois próximos jogos do Leão serão em São Paulo: quarta-feira, contra a Liga Sorocabana; sexta, ante o Paulistano. No dia 17, em casa, o ingresso custará R$ 10. Sócios do clube entram de graça.

