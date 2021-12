Com Cláudia Leitte e Ivete, Arena confirma atrações

Fim do mistério em torno das atrações que farão parte do show de inauguração da Arena Fonte Nova no Ba-Vi do próximo domingo, 7: nesta quarta-feira, 3, o consórcio da Arena confirmou os nomes dos artistas que participarão da festa.

Depois de a rubro-negra Ivete Sangalo ter confirmado a sua participação por meio da sua página pessoal no Twitter, a Arena Fonte Nova revelou que a tricolor Cláudia Leitte também marcará presença nos festejos.

Ainda de acordo com a Arena, estarão presentes também o cantor Dan Miranda, além da banda Olodum e das cantoras Margareth Menezes, Márcia Short e Mariene de Castro. O mestre de cerimônia será o ator Fábio Lago.

No dia do evento, os portões da Arena serão abertos a partir das 11h30. O espetáculo musical está previsto para começar às 14h30 e o Ba-Vi tem início previsto para as 16h.

Ainda de acordo com o consórcio, quase todos os ingressos que foram colocados à venda já foram vendidos - restam apenas cerca de 800 entradas, que foram destinadas aos sócios do Vitória e estão sendo comercializadas nas bilheterias do Barradão. A Arena Fonte Nova voltará a receber um Ba-Vi no dia 28 deste mês.

adblock ativo