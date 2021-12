Com Chelsea em má fase, Del Bosque reforça confiança em Diego Costa

O técnico Vicente del Bosque garantiu, nesta quinta-feira, 12, que segue confiando em Diego Costa para compor a seleção espanhola. Um dia antes do amistoso contra a Inglaterra em Alicante, o técnico da Espanha concedeu entrevista coletiva e falou sobre o brasileiro naturalizado, que faz temporada apagada em meio à má fase do Chelsea.

"O Chelsea não está muito bem este ano e todos os jogadores estão acusando isso. Conhecemos seu caráter. Diego Costa não vem aqui por alguma imposição. Acreditamos que ele é um jogador útil. Confiamos nele. Não há nenhum acordo passado. Não queremos mudar o Diego Costa como ele é", disse o treinador.

Na coletiva, Del Bosque também comentou outra polêmica: as seguidas vaias da torcida espanhola ao zagueiro Piqué. O defensor do Barcelona tem sido perseguido pelos fãs do Real Madrid e por aqueles que se opõem à independência da Catalunha. "O insólito seria se ele não fosse vaiado. Já uma corrente que vaia o Piqué e acho que não devemos nos preocupar com isso."

Falando sobre o jogo contra a Inglaterra, Del Bosque minimizou a ausência de Serio Ramos, machucado, dizendo que só precisa dele em março, em referência aos amistosos preparatórios para a Eurocopa. O técnico também fez mistério sobre o titular no gol. De Gea e Casillas disputam a posição.

