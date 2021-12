Com charme e tensão, Eurocopa começa em Paris nesta sexta

Apenas uma semana depois do início da Copa América, chegou a vez do continente europeu dar o pontapé na maior Eurocopa da história. Com 24 participantes, sendo cinco estreantes, a Euro, o maior torneio de seleções, fora a Copa do Mundo começa nesta setxa-feira, 10, na França - com o duelo entre os anfitriões e a Romênia, às 16h (da Bahia), em Paris - sob tensão. O país enfrenta problemas de greves trabalhistas e ameaças de ataques terroristas, depois da investida que matou 130 pessoas em Paris, em 2015.

Muito graças à ampliação de 16 para 24 participantes, a Euro conta nesta edição com cinco debutantes. A quantidade de novas seleções iguala o ano de 1996. Naquele torneio - o primeiro após o surgimento de novos países, decorrentes da divisão de União Soviética e Iugoslávia - o número de equipes subiu de oito para 16. Nesta Euro, o mundo do futebol vai conhecer melhor as seleções da Albânia, País de Gales, Eslováquia, Irlanda do Norte e Islândia, cujo país tem cerca de 320 mil habitantes.

Quase todas as equipes de tradição no continente também se classificaram. A única exceção ficou por conta da Holanda, 3º lugar na última Copa do Mundo. A edição também traz um retorno importante: a Bélgica de Eden Hazard, de fora desde o ano 2000.

Em campo certamente vai haver festa, mas o cenário extracampo é preocupante. Além do banimento do presidente da Uefa, o francês Michel Platini, no ano passado, a França, que recebe o torneio a partir desta sexta, não passa por um momento político positivo.

Em novembro de 2015, durante um amistoso entre França e Alemanha em Paris, uma série de ataques terroristas ocorreram na cidade, resultando na morte de 130 pessoas. Desde então, o país-sede vem organizando um forte esquema de segurança, principalmente nos estádios e nas fan zones. Segundo a organização, cerca de 90 mil policias estarão espalhados pelo país.

A situação gerou insegurança entre alguns atletas. O zagueiro alemão Boateng, por exemplo, declarou que não irá levar sua família à França.

Além das ameças terroristas, vários setores do país sofrem com movimentos grevistas contra medidas do governo de François Hollande, principalmente no setor de transporte. "Isso atrapalha a mobilidade das equipes, a organização de pessoal, árbitros e torcedores. As coisas não estão indo como gostaríamos", lamentou o presidente do Comitê Organizador do evento, Jacques Lambert.

Disputado

Falando sobre futebol, o torneio promete equilíbrio. Diante de sua torcida, a França espera repetir o feito de 1984, quando foi campeã em casa. Devido ao caso de chantagem envolvendo o colega de seleção Valbuena, o atacante Benzema acabou de fora da lista definitiva, sendo o principal desfalque do torneio.

Atual bicampeã, a Espanha busca reafirmação depois da péssima campanha na Copa do Mundo no Brasil, quando foi eliminada na 1ª fase. Outra favorita ao título é a campeã do mundo Alemanha, que tenta repetir França (2000) e Espanha (2012), campeões europeus logo depois de conquistarem o título mundial.

Duas seleções correm por fora pela taça. Inglaterra, que brilhou vencendo todos os jogos das Eliminatórias, e Bélgica. Esta sonha com título inédito no embalo de sua talentosa geração, liderada por Hazard e De Bruyne.

