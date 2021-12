Com caxumba, Neymar ficará afastado dos gramados por 15 dias

O craque Neymar ficará fora dos gramados durante 15 dias, após ter contraído caxumba. Por causa disto, o atacante do Barcelona não disputará a final da Supercopa da Europa, contra o Sevilha, que acontece na terça-feira, 11.

Além disto, também perderá duas partidas da Supercopa Espanhola, nos dias 14 e 17 de agosto. A direção do time do brasileiro enviou um comunicado explicando o afastamento do jogador, que contraiu a doença apesar de ter se vacinado.

A última partida de Neymar foi na quarta, 5, contra o Roma, quando ele marcou um dos três gols do Barcelona.

adblock ativo