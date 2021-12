Com campanhas ruins no Brasileirão Feminino, técnicos baianos são afastados

Com campanhas ruins na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as equipes do Vitória e do São Francisco tiveram mudanças nas suas respectivas comissões técnicas.

No Rubro-Negro, Francisco Cardoso, o Quinho, não é mais o treinador das Leoas. De acordo com o clube, ainda não está definido quem vai substituí-lo no cargo. Por enquanto, o técnico Antonio Marcos Souza de Carvalho, que treina o time sub-14, assume, interinamente, a equipe para a partida de amanhã, contra o Santos, na Vila Belmiro.

De acordo com a nota oficial divulgada pelo clube, Quinho recebeu uma proposta de comandar a equipe de base feminina, mas ainda não deu uma resposta oficial. O novo técnico deveser anunciado na segunda ou terça-feira.

“Quinho não está mais à frente da equipe feminina, mas continua sendo funcionário do Vitória. A decisão por afastá-lo foi apenas por conta dos resultados, que ainda não chegaram nesta Série A. Entendemos que a equipe precisava de uma reformulação. Não tem a ver com conduta ou caráter”, disse a coordenadora de esportes olímpicos do Leão, Many Gleize.

As meninas do Vitória perderam todas as partidas que disputaram na Série A do Brasileiro, e amargam a lanterna da competição.

Em São Francisco, o treinador Ivo de Deus também não resistiu no cargo. Depois de três derrotas e um empate – a pior campanha das Feras do Recôncavo – o técnico deixou de comandar a equipe.

De acordo com o coordenador-geral e ex-treinador do São Francisco, Mario Augusto Filgueiras, a decisão de Ivo tomou a equipe de surpresa.

“Foi uma novidade para as jogadoras e a comissão técnica. A decisão partiu do próprio treinador, antes do treino de ontem. Ele pediu demissão porque achou que o time não vinha ganhando por responsabilidade dele. Também foi uma surpresa colocarem André Beijoca [até então assistente] como treinador. Mas espero que dê certo”, disse. São Francisco enfrenta o Kindermann em casa no domingo.

