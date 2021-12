Com calendário indefinido, Ginásio de Cajazeiras é entregue

Inaugurado na manhã desta terça-feira, 25, o Ginásio de Cajazeiras ainda está com o calendário em aberto. De acordo com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que administra o complexo, isso só acontecerá quando as federações informarem os dias dos torneios e suas demandas.

O complexo, que possui medidas oficiais, tem condições de sediar jogos das seleções de basquete, handebol e futebol de salão, além de treinos e jogos de vôlei. Fora do ginásio ainda há um campo de futebol society, que pode ser aproveitado por ligas e associações esportivas.

Apesar de não ter sido procurado oficialmente, o diretor de fomento ao esporte da Sudesb, Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho, explicou que algumas federações já manifestaram interesse em realizar suas competições no ginásio. "É possível que tenhamos no ginásio, ainda no fim deste ano, algum evento de encerramento encabeçado por uma delas", disse.

A manutenção do complexo também vai ficar por conta da Sudesb. No entanto, o serviço será repassado às empresas terceirizadas que já cuidam dos outros centros esportivos administrados pelo órgão, como o Centro Pan-Americano de Judô e o estádio de Pituaçu.

"A inserção do Ginásio de Cajazeiras só implicará num termo aditivo", explicou Oliveira Filho. Questionado sobre o preço da manutenção, ele disse que ainda é cedo para saber: "Vai depender do nível de uso. Só teremos ideia depois de um mês de funcionamento do complexo".

Inauguração com festa

O ginásio, que custou R$ 13 milhões, foi entregue nesta terça à comunidade pelo governador Jaques Wagner. O governador eleito, Rui Costa, e o secretário estadual do Trabalho e Esporte, Nilton Vasconcelos, também estiveram presentes.

A festa teve apresentações de capoeira e karatê do projeto Cajaverde, e uma partida de basquete.

