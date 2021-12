Com Caboclo e Lucas Bebê, Raptors bate atual campeão Cavaliers na pré-temporada

Bruno Caboclo e Lucas Bebê aproveitaram mais chance no Toronto Raptors. Os dois marcaram pontos na importante vitória da equipe canadense sobre o atual campeão da NBA, o Cleveland Cavaliers, na casa do rival, na quinta-feira à noite, 13, por 119 a 94. O destaque da partida, porém, ficou com a imagem de LeBron James comendo pipoca tranquilamente no banco de reservas. Ele foi poupado no jogo.

Às vésperas de uma temporada crucial para a continuidade da carreira deles na NBA, os dois brasileiros do Raptors mostram evolução. Lucas Bebê ficou em quadra por quase 16 minutos, marcando seis pontos. Também pegou dois rebotes e deu duas assistências. Já Bruno Caboclo, que jogou por quase 15 minutos, fez cinco pontos e ainda colheu quatro rebotes.

Astro da franquia, Kyle Lowry foi o destaque da partida, com 25 pontos. Pelo Cavaliers, na ausência de LeBron, a responsabilidade foi chamada tanto por Kevin Love (19 pontos) quanto por Kyrie Irving (13).

Também na noite de quinta-feira, o Memphis Grizzlies mostrou força ao vencer o Oklahoma City Thunder por 110 a 94, na casa do adversário. Marc Gasol anotou 21 pontos, contra 17 de Russell Westbrook, agora estrela solitária do Thunder.

O jogo mais parelho da rodada aconteceu em Los Angeles, onde o Clippers fez 109 a 108 no Portland Trailblazers com direito a 26 pontos de Blake Griffin. Em Atlanta, o Hawks levou 99 a 94 do Detroit Pistons.

