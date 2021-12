Com belo gol de Júnior, Vitória vence primeira fora de casa na Série A

O Vitória conseguiu aproveitar os vacilos do Cruzeiro e, neste domingo, 22, venceu pela primeira vez fora de casa nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Com um belo gol de Júnior, o rubro-negro bateu a Raposa por 1 a 0 no Ipatingão, em Ipatinga.

Com o resultado, o Leão afastou qualquer possibilidade de crise pós-eliminação na Copa Sul-Americana e subiu para o 11º lugar na classificação, com os mesmos 20 pontos do Flamengo, mas perdendo por um gol de saldo.

O Vitória volta a campo para enfrentar o Guarani na quinta-feira, 26, no Barradão, às 21h.

O jogo – O rubro-negro não foi muito feliz no início. Perdido em sua defesa, deu chances perigosas para o Cruzeiro. Logo no primeiro minuto, por exemplo, Anderson Martins furou e impediu o gol de Wellington Paulista com um puxão de camisa que lhe rendeu um cartão amarelo.

Até a marca de dez minutos, a falha defensiva parecia ser o retrato do Vitória no jogo. Confuso, o time curiosamente conseguiu sua primeira chance após um erro semelhante da zaga rival. Henrique quase abriu o placar para o Leão.

A partir daí, o rubro-negro melhorou bastante, tentando equilibrar o jogo. Ainda assim, a Raposa parecia melhor. Aos 41 da etapa inicial, o time mineiro chegou a marcar um gol, mas o juiz anulou corretamente ao sinalizar falta de Gil em Júnior.

O Leão reagiu rapidamente e criou duas chances no fim dos primeiros 45 minutos, ambas com participação de Eduardo. O Vitória, entretanto, não conseguiu manter o embalo no início do segundo tempo e tomou muita pressão. O Cruzeiro criou três oportunidades claras de gol nos instantes iniciais.

Aos 8 minutos, o rubro-negro surpreendeu. Sozinho em meio aos zagueiros do Cruzeiro, Júnior teve espaço para dominar e bater forte de longe, tirando qualquer chance de Fábio impedir o gol: 1 a 0 Vitória.

A Raposa sentiu o golpe e passou a sofrer com o ataque do Leão, que conseguiu cinco chances seguidas. A primeira jogada de real perigo do Cruzeiro só veio aos 30 minutos, quando Wellington Paulista perdeu gol feito no rebote de Viáfara.

Pouco depois, Júnior ficou estirado no gramado enquanto Toninho Cecílio orientava Gabriel para entrar no lugar do camisa 9. Os jogadores da equipe mineira perderam a paciência e foram para cima do árbitro, que respondeu expulsando Thiago Ribeiro.

Por incrível que pareça, o Cruzeiro até melhorou no jogo depois de ficar com um a menos. Partindo para o "abafa", a equipe teve 15 minutos para conseguir o empate. A pressão cruzeirense resultou na expulsão de Anderson Martins, que agrediu Wellington Paulista. O Vitória, porém, conteve a força do rival.

Cruzeiro 0 x 1 Vitória

Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas

Cruzeiro: Fábio; Rômulo (Cláudio Caçapa), Edcarlos, Gil e Diego Renan (Wallyson); Fabrício, Jones (Roger), henrique e Montillo; Wellington Paulista e Thiago Ribeiro. Técnico: Cuca

Vitória: Viáfara; Eduardo, Reniê, Anderson Martins e Egídio; Vanderson, Ricardo Conceição, Bida e Henrique (Soares); Elkeson (Renato) e Júnior (Gabriel). Técnico: Toninho Cecílio

Gol: Júnior, aos 8 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Ricardo Conceição, Anderson Martins e Soares (Vitória); Fabrício e Thiago Ribeiro (Cruzeiro)

Expulsões: Thiago Ribeiro e Anderson Martins.

Público pagante: 10.195 pessoas

Árbitro: Francisco Carlos Nascimento (AL)

Assistentes: Katiuscia Berger Mendonça (Fifa/ES) e Carlos Jorge Titara da Rocha (AL)

