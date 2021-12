Com baiano, Tempestade Brasileira terá 9 atletas em Fiji

Nove brasileiros, entre eles Bino Lopes, único baiano que integra a Braziliam Storm, estreiam neste domingo, 4 na etapa das ilhas Fiji do Mundial de Surfe. Bino, que substitui o paulista Caio Ibelli lesionado no tornozelo, vai disputar a quarta bateria do OuterKnown Fiji Pro contra Adriano de Souza, o Mineirinho, e o norte-americano Kanoa Igarashi. A competição tem prazo até o dia 16 deste mês para ser encerrada.

Com a saída de Caio Ibelli, as baterias da primeira fase foram modificadas e o potiguar Italo Ferreira vai abrir o quinto desafio do World Surf League Championship Tour. Mas a previsão é que antes de os homens começarem a competir, as mulheres entrem na água para a decisão do título do OuterKnown Fiji Women´s Pro. As meninas não tiveram sorte e competiram em ondas pequenas na terça e na quarta-feira dessa semana e só restou a grande final para ser disputada.

Só que o mar não deu boas ondas e o prazo da etapa feminina acabou na sexta-feira, sem condições de a norte-americana Courtney Conlogue e a havaiana Tatiana Weston-Webb duelarem pelo título. Os comissários da World Surf League se reuniram e o consenso foi realizar a final feminina antes dos homens, neste domingo.

Medina

No ano passado, o campeão mundial Gabriel Medina conquistou sua segunda vitória nesta etapa das ilhas Fiji. Medina vai estrear junto com um brasileiro, Wiggolly Dantas, na oitava bateria, completada pelo norte-americano Nat Young, com quem decidiu seu primeiro título em Fiji em 2014. O potiguar Jadson André entra antes de Medina, na 7ªv bateria, com o australiano Joel Parkinson e o português Frederico Morais.

O pernambucano Ian Gouveia faz sua estreia em Fiji na décima, contra o português Frederico Morais também novato no CT e o havaiano Sebastian Zietz. O paulista Miguel Pupo entra na seguinte com o australiano Adrian Buchan e o taitiano Michel Bourez. Convidado da World Surf League, o catarinense Yago Dora vai na 4ª bateria com o sul-africano Jordy Smith e o australiano Jack Freestone. O catarinense foi a sensação da etapa anterior disputada no Rio de Janeiro com um brilhante terceiro lugar e batendo três campeões mundiais em Saquarema.

A etapa tem transmitido pelo www.worldsurfleague.com e pelo aplicativo da WSL e no Facebook Live através da página da World Surf League no Facebook, passando ao vivo também pela ESPN+ e globoesporte.com no Brasil.

A 1ª fase em Fiji

1ª bateria

Kolohe Andino (EUA) x Italo Ferreira (BRA) x Joan Duru (FRA)

2ª bateria

Matt Wilkinson (AUS) x Jeremy Flores (FRA) x Ethan Ewing (AUS)

3ª bateria

Owen Wright (AUS) x Ezekiel Lau (HAV) x Leo Fioravanti (ITA)

4ª bateria

Adriano de Souza (BRA) x Kanoa Igarashi (EUA) x Bino Lopes (BRA)

5ª bateria

Jordy Smith (AFR) x Jack Freestone (AUS) x Yago Dora (BRA)

6ª bateria

John John Florence (HAV) x Josh Kerr (AUS) x Tevita Gukilau (FJI)

7ª bateria

Joel Parkinson (AUS) x Frederico Morais (POR) x Jadson André (BRA)

8ª bateria

Gabriel Medina (BRA) x Wiggolly Dantas (BRA) x Nat Young (EUA)

9ª bateria

Julian Wilson (AUS) x Conner Coffin (EUA) x Stu Kennedy (AUS)

10ª bateria

Sebastian Zietz (HAV) x Connor O´Leary (AUS) x Ian Gouveia (BRA)

11ª bateria

Adrian Buchan (AUS) x Michel Bourez (TAH) x Miguel Pupo (BRA)

12ª bateria

Kelly Slater (EUA) x Mick Fanning (AUS) x Bede Durbidge (AUS)

