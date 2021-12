Com baiano na disputa, reality show de MMA estreia neste domingo na TV Globo

Um reality show muito diferente do que o público brasileiro está acostumado. Assim é o “The Ultimate Fighter Brasil: Em busca de campeões”, que estreia na noite deste domingo, 25, após o “Big Brother Brasil”, na Rede Globo de Televisão.

Para começar, no TUF a porradaria rola solta entre os 32 participantes, que disputam por dois contratos profissionais “de seis dígitos” para lutar nos eventos do Ultimate Fighting Championship, o UFC, maior torneio de MMA (Artes Marciais Mistas, em inglês) do mundo.

Serão 16 lutas logo no episódio de estreia. Quem perder, está automaticamente eliminado do programa. A partir daí, os competidores vencedores serão divididos em dois times de oito, que vão participar de um torneio eliminatório, até restar dois vencedores, um de cada categoria. Participam do TUF Brasil lutadores Peso-Pena (até 65,8 kg) e Peso-Médio (até 83,9 kg).

Além de concorrer a um milionário contrato com o UFC, os competidores terão o privilégio de serem treinados por duas verdadeiras lendas do MMA mundial: o ex-campeão do Pride FC, Wanderlei Silva, e o ex-campeão de duas categorias do UFC, Vítor Belfort. Cada um tomará conta de um time no programa. A dupla ainda se enfrentará em uma das lutas da grande final, programada para junho, no Rio de Janeiro, com exibição ao vivo da Rede Globo.

O TUF terá lutadores de 15 estados, incluindo a Bahia, com Hugo “Wolverine” Viana. O soteropolitano, de 29 anos, treina na Academia Champion, com o mestre Luiz Carlos Dórea. Todos os 13 episódios do programa já estão gravados, e o seu conteúdo, guardado à sete chaves pela emissora. Além dos programas semanais, sempre aos domingos, irão ao ar boletins especiais às quintas e aos sábados.

Wolverine - A grande chance da sua vida. Esta é a frase ideal para o momento de Hugo Viana, mais conhecido no mundo das lutas como “Wolverine”. Aos 29 anos, o Peso Pena (até 65,8 kg) foi um dos selecionados para participar do “The Ultimate Fighter Brasil: Em busca de campeões”.

Hugo Wolverine Viana (à esquerda), 29 anos, é o representante baiano no programa. Foto: Lúcio Tavora / Agência A Tarde.

Por seu cartel e pela equipe que o acompanha, Hugo Wolverine pode ser considerado um competidor à altura do desafio. O baiano treina na Academia Champion, no bairro da Cidade Nova, com o mestre Luiz Carlos Dórea, ex-campeão mundial de boxe. Entre os parceiros de academia, alguns casca-grossas, do naipe de Edinaldo “Lula” e o atual campeão dos Pesos-Pesados do UFC, Júnior “Cigano” dos Santos.



A preparação “reforçada” vem trazendo resultados positivos para a carreira de Wolverine. Ele está invicto até o momento, com cinco vitórias em cinco lutas, todas por decisão dos juízes. Antes de estrear em rede nacional no TUF, Hugo lutou apenas em eventos baianos: foram quatro participações no WFE – edições 6, 7, 9 e 10 do torneio – e uma no Demo Fight. Seu último combate aconteceu em 16 de setembro do ano passado, quando venceu o paraense Thiago Negão, por decisão unânime, no WFE Platinum #10.



Rival casca-grossa - O primeiro adversário de Hugo nesta nova etapa da sua vida já foi divulgado pela produção do TUF.



Será Alexandre Ramos, o “Sangue”, curitibano que treina na equipe Universidade da Luta (UDL), chefiada por ninguém menos que o ex-campeão dos Meio-Pesados do UFC, Maurício “Shogun” Rua. Sangue também está invicto, com cinco vitórias em cinco lutas.



Para participar do programa, Wolverine terá que vencer Sangue em uma das 16 lutas do primeiro episódio, neste domingo. Caso contrário, está eliminado do TUF. Diferente do baiano, o adversário já é uma “celebridade” nacional, porém num aspecto negativo.



Em 2009, Alexandre foi expulso da UDL por envolvimento em uma confusão generalizada entre torcedores do Coritiba e a Polícia Militar, no Estádio Couto Pereira. Meses depois, foi reintegrado à equipe.





