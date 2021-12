Com autoridade, Flu de Feira vence na abertura do mata-mata

Pelo jogo de ida do mata-mata da 2ª fase do Brasileiro Série D, o Fluminense de Feira de Santana se impôs jogando no Joia da Princesa e bateu o Sete de Dourados-MS por 2 a 0.

O primeiro gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo com o meia Rafael Granja. O atacante Bruninho decretou a vitória baiana ao marcar o segundo aos 23 minutos da etapa final.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, no Estádio Douradão, às 17h30. O Touro do Sertão pode perder por um gol de diferença que passa de fase.

Também no próximo domingo, a Juazeirense, outra equipe baiana na competição, vai estrear na segunda fase contra o São Raimundo-PA. O jogo será às 16h, no Adauto de Moraes, em Juazeiro.

