Foi uma noite para lavar a alma do torcedor da Seleção Brasileira, que goleou a Bolívia por 5 a 0 nesta quinta-feira, 6, na Arena das Dunas, em Natal. Com belos toques de bola e pensamento ofensivo, o Brasil mostrou que está em boas mãos com Tite no comando.

Bruno Porciuncula Com atacantes inspirados, Brasil goleia Bolívia

Com o triunfo, a Seleção manteve a segunda colocação nas Eliminatórias com 18 pontos, um a menos que o líder Uruguai. Agora, o Brasil vai enfrentar outra presa fácil, a Venezuela, na terça, 11, às 21h30, no Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida.

Chuva de gols

O Brasil mostrou que queria jogo no primeiro tempo. Neymar e Gabriel Jesus tabelavam e contavam com a ajuda de Philipe Coutinho nas armações das jogadas. A Bolívia não conseguia passar do meio campo.

O gol brasileiro parecia que ia sair cedo. E saiu. Aos 10 minutos, Neymar rouba a bola no meio de campo e parte para o ataque. Contra um zagueiro boliviano, ele toca para Gabriel Jesus, que devolve para o craque do Barcelona marcar com o gol aberto. Aos 28, o ataque do Brasil faz bela jogada com Giuliano e Neymar, ficando Phillipe Coutinho o responsável por ampliar o marcador.

Neymar se mostrou irritado com as provocações dos bolivianos. Em um lance, chutou a bola no adversário caído e, no outro, ficou empurrando até receber cartão amarelo, o que o deixa fora do jogo contra a Venezuela por conta do número de cartões.

O terceiro gol do Brasil foi aos 38 minutos. Gabriel Jesus recebeu no meio de campo e foi derrubado, juiz deu vantagem e Neymar levou a bola e tomou uma pancada. A bola sobrou para Filipe Luís que mandou a bola para dentro.

A Seleção Brasileira ainda teve tempo de fazer mais um antes do fim do primeiro tempo. Aos 43, Neymar dá belo passe para Gabriel Jesus, que invade a área e dá um toquinho por cima do goleiro para ampliar o marcador.

Firmino marca

O Brasil voltou do intervalo com o ritmo mais lento. Mas, aos 8, quase marcou o quinto. Neymar fez grande jogada pela esquerda, mandou uma bomba e o goleiro da Venezuela defendeu, a bola sobrou para Giuliano, que se jogou e mandou a bola para fora, com o gol aberto.

Solto na partida, Philipe Coutinho tentou arriscar do meio de campo, mas a bola foi para fora. Gabriel Jesus também teve chance de marcar mais um, mas cabeceou em cima do goleiro da Bolívia.

Caçado em campo, Neymar saiu aos 23 minutos para dar lugar a William. O atacante brasileiro foi aplaudido pela torcida brasileira no estádio. O quinto gol foi marcado por Firmino. Após cobrança de escanteio, o jogador brasileiro subiu sozinho e marcou.

Ao fim da partida, a torcida na Arena das Dunas fez a festa com Tite.

